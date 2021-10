Walkertshofen

vor 19 Min.

"Musik am Lagerhaus": Erfolgreiche Konzertreihe in Walkertshofen fortgesetzt

Bei der jüngsten Serenade Musik am Lagerhaus in Walkertshofen sangen der Kinder- und der Jugendchor einige Lieder gemeinsam.

Plus Die Serenade „Musik am Lagerhaus“ lockt mit Jugendkapelle und Chören wieder zahlreiche Besucher nach Walkertshofen.

Von Walter Kleber

Auf regen Zuspruch stießen in Walkertshofen in den vergangenen Wochen die sonntäglichen Serenaden des örtlichen Musikvereins. Auch beim dritten Konzert der Reihe „Musik am Lagerhaus“ fanden sich bei spätsommerlichem Wetter wieder viele Besucherinnen und Besucher auf dem neuen schmucken Dorfplatz der Staudengemeinde am Ufer der Neufnach ein. Dieses Mal diente der Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus als Freiluftbühne für die mitwirkenden Akteure.

