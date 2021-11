Unbekannter fährt in Walkertshofen ein Postauto an

Eine Postbotin stellte gerade zu, als es hinter ihr plötzlich knallte. Doch der weiße Kastenwagen fuhr nach dem Unfall einfach weiter.

Schrecksekunde für eine Postbotin im Staudendorf Walkertshofen: Während sie dort in der Aichener Straße Briefe zustellte, rammte ein Unbekannter am Samstag gegen 11.40 Uhr das am rechten Straßenrand abgestellte Postauto. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen weißen Kastenwagen. Es gab einen deutlich zu hörenden lauten Knall und der linke Außenspiegel des Postfahrzeugs wurde beschädigt. Der weiße Kastenwagen, möglicherweise ein Mercedes Sprinter, fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei Schwabmünchen auf ca. 300 Euro. Sie nimmt unter der Telefonnummer 08232/9606-0 Hinweise entgegen.