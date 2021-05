Walkertshofen

03.05.2021

Untersuchung zeigt: Viele Eltern in Walkertshofen sind auf Hilfe angewiesen

35 Kinder in Walkertshofen wachsen mit Alleinerziehenden auf.

Plus Die Zahl der Familien, die Unterstützung bei der Kindererziehung benötigen, ist in Walkertshofen besonders hoch. Was ein Experte der Gemeinde rät.

Von Karin Marz

Zu den Gemeinden im Landkreis, in denen Familien leben, die den höchsten Bedarf an Erziehungshilfen benötigen, zählt auch Walkertshofen. Das ergab eine Bevölkerungsprognose des Landkreises, die Jugendhilfeplaner Günter Katheder-Göllner im Gemeinderat präsentierte. Grund für den erhöhten Unterstützungsbedarfs ist demnach die Wohnsituation.

