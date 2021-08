Walkertshofen

vor 16 Min.

Walkertshofer Räte lehnen Innenentwicklung vorerst ab

Plus Die Entscheidung gegen die Innenentwicklung in Walkertshofen fiel denkbar knapp aus. Was aus Sicht des Gemeinderats für und gegen das Förderprogramm spricht.

Von Karin Marz

Unterschiedlicher Meinung waren die Räte während der jüngsten Sitzung in Walkertshofen, ob sie sich an dem Förderprogramm „Innen statt Außen“ für die Erstellung eines Konzeptes für die Innenentwicklung im Ort beteiligen sollen. Ziel dieses Konzeptes ist es, Leerstände und Brachflächen im Ort zu vermeiden, um dadurch Wohnraum zu schaffen und somit weniger Grünflächen für neue Baugebiete versiegeln zu müssen. Dieses Förderprogramm wurde während der vorherigen Sitzung dem Gemeinderat vorgestellt und beinhaltet, dass Daten gesammelt, ausgewertet und schließlich mit Hilfe eines Fachplaners ein Konzept entwickelt werden kann. An Fördergeldern gibt es hierzu circa 65 bis 70 Prozent.

