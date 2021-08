Walkertshofen

Zahlreiche Einsätze für die Walkertshofer Feuerwehr

Plus Viel zu tun gab es im vergangenen Jahr für die Feuerwehr in Walkertshofen, die auf ihrer Versammlung auch zahlreiche verdiente Mitglieder ehrte.

Von Karin Marz

Drei Feuerwehrmänner standen bei der Feuerwehrversammlung in Walkertshofen im Rampenlicht. Die Ehrung langjähriger Mitglieder findet zwar mittlerweile direkt im Landratsamt in Augsburg statt, aber Feuerwehr und Gemeinde haben sich entschieden, zusätzlich ihre langjährigen Kameraden vor Ort in Walkertshofen auszuzeichnen. Da die üblicherweise immer im Februar stattfindende Versammlung jetzt nachgeholt wurde, konnten nun Vorsitzender Karl Bauer, stellvertretender Kommandant Albert Lutz sowie Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl Josef Seitz und Josef Schweikhart für 40 Jahre sowie Jürgen Lehle für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst auszeichnen.

