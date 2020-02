Walkertshofer Fischer wollen Neufnach wieder beleben

Plus Bachforellen und kleine Fische sollen sich wieder natürlich vermehren. Dafür soll die Neufnach nahe Walkertshofen rekultiviert werden.

Weil der ökologische Zustand der Neufnach nicht mehr optimal ist, will der Fischereiverein Willmatshofen ein Teilstück rekultivieren. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Günter Schuster, Vorsitzender des Fischereivereins Willmatshofen sowie Thomas Lechner, Mitarbeiter bei der Fischereifachberatung des Bezirk Schwaben, ihre Pläne vor.

Auf einem circa 500 Meter langen Teilstück der Neufnach südlich des Sportplatzes, für das die Gemeinde unterhaltspflichtig ist, sollen unter anderem Laichplätze und Jungfischstandorte entstehen, Gehölze gepflanzt, Hochwassereinstände und Strömungslenker eingebracht sowie Gräben vergrößert werden. Dadurch soll unter anderem vermieden werden, dass das Wasser im Sommer Temperaturen von über 23 Grad erreicht und somit keinen optimalen Lebensraum vor allem für Forellen bietet.

Bachforellen und Kleinfische sollen sich in der Neufnach natürlich vermehren

Zudem sei die Neufnach durch frühere Baumaßnahmen begradigt worden, und die Phosphatwerte seien zu hoch, was sich ebenso negativ auf den Lebensraum des kleinen Flusses auswirke. „Damit kein falscher Eindruck entsteht: Wir wollen uns für die ganze Artenvielfalt an der Neufnach einsetzen und nicht nur dafür, dass genügend Forellen zum Angeln vorhanden sind“, betonte Lechner.

Durch die Rekultivierung sollen sich dann wieder Bachforellen und Kleinfische wie Elritze und Koppe natürlich vermehren. Als Nebeneffekt, so Lechner, würde sich der Hochwasserschutz in diesem Bereich verbessern. Die Kosten für die Rekultivierung liegen, je nachdem, welche Maßnahmen umgesetzt werden können, zwischen 20.000 und 50.000 Euro. 95 Prozent davon könnten durch Fördermittel bezuschusst werden, und die restlichen fünf Prozent würde der Fischereiverein übernehmen, der Pächter dieses Teilstücks an der Neufnach ist.

Von der Gemeinde bräuchte der Fischereiverein zur Umsetzung des Projektes allerdings einen Teilbereich der angrenzenden Wiese von gesamt circa 1000 Quadratmetern. Auf die Frage nach dem künftigen Unterhalt antwortete Lechner, dass die Neufnach sich künftig selber entwickeln soll und daher der Unterhaltsaufwand gering wäre. Allerdings müssten neu gepflanzte Gehölze vor Schäden durch Biber geschützt werden. Die Gemeinderäte wollen während der nächsten Sitzung entscheiden, ob sie diesen Plänen zustimmen.

Haushalt: neues Baugebiet und Kläranlage sind teuerste Projekte

Einstimmig genehmigten die Räte den Haushaltsplan für das laufende Jahr. Zu den größten Investitionen zählen das neue Baugebiet am Röstergraben, die Sanierung der Kläranlage, die Außenanlagen am Lagerhaus, der Radweg nach Langenneufnach, die Sanierung der Grimoldsrieder Straße sowie die Vermögensumlage für den Bau einer Halle durch den gemeinsamen Bauhof. Zur Finanzierung ist ein Kredit von 262.600 Euro eingeplant, der nur bei Bedarf in Anspruch genommen werden muss. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich nun auf 450 Euro, und der Schuldenstand wird Ende des Jahres voraussichtlich bei 635.000 Euro liegen. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Ein- und Ausgaben mit rund 2,4 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit zwei Millionen Euro.

Über den Einsatz von innovativen Heizsystemen aus Umweltquellen wie Sonne, Erdreich und Grundwasser und deren Fördermöglichkeiten für Neubaugebiete informierte Ulrich Haselbeck von LEW. Da hierfür allerdings eine Zeitplanung von mindestens sechs Monaten vor Baubeginn nötig sei, ist eine Umsetzung für das neue Baugebiet Röstergraben nicht mehr möglich.

Franz Schorer monierte, dass der derzeit durchgeführte Bau des Spielplatzes teilweise auf seinem Grundstück ablaufe. Bürgermeisterin Jungwirth-Karl gab darauf hin eine genaue Vermessung der Fläche in Auftrag.