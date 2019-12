vor 20 Min.

Wann endet Tempo 30?

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Lechfelder Straße sorgt für Irritationen bei Autofahrern.

Von Uwe Bolten

Als nicht optimal und teilweise verwirrend bezeichnete Bürgermeister Andreas Scharf auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Positionierung der Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Fußgängerampel an der Lechfelder Straße, obwohl sie nach Empfehlung der Unteren Straßenverkehrsbehörde installiert wurden. „Vielen Bürgern ist nicht klar, wann die Begrenzung endet“, sagte er und zitierte aus der Empfehlung:

„Die Gesamtlänge beträgt 300 Meter, jeweils 150 Meter von der Einrichtung (hier die Ampel) gerechnet in jede Fahrtrichtung. Bei dieser Beschilderung ist eine Aufhebung der Temporeduzierung nicht erforderlich.“ Diese Regelung sei jedoch unbekannt und zahlreiche Autos fahren länger mit der reduzierten Geschwindigkeit als notwendig, erläuterte er die Problematik. „Das löst Unruhe bei den dahinter fahrenden Fahrzeugen aus“, kommentierte er die Situation. Zur Optimierung der Lage will sich die Kommune nochmals mit der zuständigen Behörde beraten.

Weitere Themen im Übernblick

Mitnahmepunkte Im Rahmen der Mobilitätskonzepte wurde im Rat in der Vergangenheit die Installation sogenannter Mitnahmepunkte angesprochen. Die Bürgervertreter entschieden nun, die Option ruhen zu lassen, da genügend Privatfahrzeuge vorhanden seien. „Die Menschen wollen nicht stundenlang auf einer Bank sitzen und warten“, kommentierte Sabine Höchtl-Scheel (CSU). Dazu komme, dass laut Unterer Straßenverkehrsbehörde öffentliche Belange nur betroffen seien, wenn auf öffentlichem Verkehrsgrund eine bauliche Anlage erstellt werde. Ansonsten wäre das Vorhaben rein privatrechtlicher Natur.

Christbaumentsorgung Aufgrund des Wachstums der Gemeinden Untermeitingen und Klosterlechfeld sieht sich die Junge Union Untermeitingen nicht mehr in der Lage, die Christbaumentsorgung für Graben wie in den Vorjahren zu übernehmen. „Wir danken der Jungen Union für den bisherigen Service. Nun müssen wir selbst eine Lösung finden“, sagte Scharf und berichtete, dass für den Ortsteil Lagerlechfeld die Fußballer der Spielvereinigung und für Graben eventuell die Feuerwehr diesen Service realisieren.

Der angefragte Musikverein hatte aus verschiedenen Gründen abgesagt. „Wenn die Feuerwehr nicht einspringt, müssen wir andere Lösungen ins Auge fassen“, sagte er und schlug zentrale Sammelstellen wie den Festplatz in Graben und den östlichen Teil des Parkplatzes an der Turnhalle vor. „Auf jeden Fall wird eine zeitgerechte Mitteilung an die Bürger ergehen, welche Variante angewendet wird“, sagte er abschließend.

Pflanzen Die Entfernung des Pflanzwalls über der Gasleitung am Sportplatz Lagerlechfeld beunruhigt einige Bürger. „Schon mehrfach läutete deswegen bei mir das Telefon“, sagte der Bürgermeister und begründete die Arbeiten mit den Behinderungen bei der Pflege der Anlage. „Bei der Maßnahme werden alle Regelungen, insbesondere die des Naturschutzes, eingehalten“, bekräftige er. In diesem Zusammenhang gab er die Auftragsvergabe für die Maßnahme aus nicht öffentlicher Sitzung an die Firma Zienecker mit der Summe von 4600 Euro bekannt. Weitere Bekanntgaben betrafen die Ersatzbepflanzung an der Albertus-Magnus-Straße mit Säulen-Hainbuchen (Firma Weber, Graben) sowie die Beschaffung von 14 Laptops für die Kommunalwahl im Wert von 15000 Euro. Die Geräte werden nach der Wahl in gemeindlichen Einrichtungen weitere Verwendung finden.

Sonstiges Der Nutzungsänderung eines Teilbereiches in einer bestehenden Halle in eine Betriebsleiterwohnung an der Weberstraße 13, der Errichtung einer geschlossenen Terrassenüberdachung sowie einer Überdachung hinter der Garage an der Eibenstraße 9 sowie der Errichtung einer Einfriedung an der Watzmannstraße 10 erteilte der Rat einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Der Errichtung einer Einfriedung an der Karwendelstraße 26 versagte der Rat mit der Begründung der Lage an öffentlicher Straße das Einvernehmen, wenn der Antragsteller diese nicht 50 Zentimeter zurückversetze.

