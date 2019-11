Wann ist ein Jagdhund ein Jagdhund?

Plus Eine Frau verkauft einen Weimaraner für einen vierstelligen Betrag an einen Jäger – doch der bekommt nie die geforderten Papiere. Warum die Angeklagte trotzdem nicht verurteilt wird.

Hunde gelten bekanntermaßen als der beste Freund des Menschen. Kein Wunder, dass deutschlandweit etwa neun Millionen Hunde ihre Besitzer erfreuen. Glücklich mit seinem vierbeinigen Begleiter ist auch ein 33-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Augsburg – allerdings fehlt seiner „Heidi“ ein entscheidendes Detail. Und deswegen stand die Verkäuferin des Hundes nun vor dem Augsburger Amtsgericht.

Heidi ist eine Hündin, genauer gesagt ein Weimaraner. Diese Rasse wird heute hauptsächlich als Jagdhund eingesetzt. So hatte es auch sein jetziger Besitzer vor. Er kaufte 2016 die damals neun Monate alte Hündin von einer 30-jährigen Frau – für insgesamt 1250 Euro. Doch schon beim Verkauf lief nicht alles reibungslos über die Bühne, darin waren sich der 33-Jährige und die wegen Betrugs angeklagte Frau vor Gericht einig.

Besitzerin muss Heidi wegen eines Wohnungswechsels verkaufen

Die Angeklagte gab an, dass sie nach der Trennung von ihrem Partner in eine Wohnung gezogen ist, in der keine Haustiere erlaubt waren. Deshalb musste sie ihre Heidi schweren Herzens verkaufen. 500 Euro habe sie für den Hund in bar erhalten, obwohl 1000 ausgemacht gewesen seien, sagte die 30-Jährige. Dem widersprach der Käufer: Er habe ihr 500 Euro gegeben, so wie ausgemacht. Nachdem sie auf dem Weg zurück in ihre rund 200 Kilometer entfernte Heimat war, rief sie ihn an und wollte weitere 500 Euro. Als Zeichen seines guten Willens habe er ihr deshalb weitere 250 Euro gegeben. Die Papiere, sprich die Ahnentafel des Hundes, wollte sie ihm per Post schicken – doch dazu kam es nie.

Immer wieder habe sie ihn wegen ihrer privaten Schwierigkeiten vertröstet, das belegen die vor Gericht verlesenen Chatverläufe. „Sie hat mich monatelang hingehalten. Die Hündin ist gut, aber ohne die Papiere kann ich keine Brauchbarkeitsprüfung machen und der Hund wäre damit vielleicht nur noch die Hälfte wert“, sagte der 33-Jährige.

Verkäuferin hatte nur einen Impfpass von Heidi

Die Frau entschuldigte sich für ihr Verhalten, sagte aber zugleich, dass sie von der Züchterin beim Kauf selbst niemals eine solche Ahnentafel erhalten habe. „Ich habe ihm keine Papiere versprochen“, wiederholte die Frau mehrmals. Lediglich ein Impfpass sei in ihrem Besitz gewesen, den sie allerdings dem 33-Jährigen gegeben habe.

Die Züchterin gab an, dass sie die Papiere, sprich die Ahnentafel, nach dem Verkauf an die Angeklagte beim Mitteldeutschen Hundezuchtverband (MDH) angefordert habe. Und diese Papiere habe sie auch per Post an die 30-Jährige geschickt. Von dem Verkaufspreis in Höhe von 1300 Euro habe sie bisher noch nichts gesehen – deswegen erstattete sie inzwischen auch Anzeige.

Licht ins Dunkle brachte der ermittelnde Polizist, ebenfalls ein Jäger. Und was er zu sagen hatte, war für alle überraschend: Die Weimaraner-Hündin darf keine jagdliche Brauchbarkeitsprüfung ablegen, da der MDH nicht Mitglied im für die Prüfung verantwortlichen Jagdgebrauchshundeverband ist. Der Polizist bezweifelte stark, dass das der Käufer oder gar die angeklagte 30-Jährige wusste.

Richterin Susanne Scheiwiller stellte das Verfahren gegen die Angeklagte daraufhin vorläufig ein.