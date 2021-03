12:00 Uhr

Wann wird Oberottmarshausen ans Glasfasernetz angeschlossen?

Plus Oberottmarshausen favorisiert den Glasfaserausbau durch die LEW. Wovon der Baubeginn für das schnelle Internet jetzt noch abhängt.

Von Hieronymus Schneider

Der Breitbandausbau in Oberottmarshausen geht weiter. Alle Haushalte und Betriebe, die noch keinen Glasfaseranschluss haben, könnten schon bald über Glasfaser im Internet surfen, telefonieren oder fernsehen.

Der Gemeinderat gab ein eindeutiges Votum für die Erschließung des Ortes durch die LEW-Gruppe mit ihrem Telekommunikationsunternehmen LEW TelNet ab. Damit wählt die Mitgliedsgemeinde innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft einen anderen Anbieter als die Partner in Klein- und Großaitingen.

Glasfaser als Standortvorteil für Oberottmarshausen

Die LEW-Highspeed-Glasfaserprodukte sollen flächendeckend in alle, noch nicht mit Glasfaser erschlossenen Ortsbereiche in Oberottmarshausen gebracht werden. Die Haushalte bekommen kostenfrei eine Glasfaserleitung bis ins Haus gelegt, wenn sie sich im Rahmen der ab Mitte April anlaufenden Vorvermarktungsphase für das Angebot entscheiden. Später würden höhere Anschlusskosten fällig.

LEW Highspeed umfasst Internet, Telefon und Fernsehen über einen Glasfaserdirektanschluss. "Wir stehen hinter dem Projekt von LEW und hoffen, dass sich viele Haushalte und Unternehmen für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Wir brauchen im gesamten Ort ein leistungsstarkes Glasfasernetz für die digitalen Anforderungen unserer Zeit. Nur Glasfaser bietet Zukunftssicherheit und ist ein wesentlicher Standortvorteil. Davon profitieren wir alle", sagte Bürgermeister Andreas Reiter.

LEW benötigt feste Zusagen für den Ausbau des schnellen Internets

Die Umsetzung des Glasfaserprojekts hängt aber von der Resonanz in der Gemeinde ab. Nur wenn sich innerhalb der Vorvermarktungsphase von Mitte April bis zum 30. Juni mindestens 35 Prozent der Haushalte verbindlich für die Bestellung von LEW Highspeed entscheiden, kann der Glasfaserausbau beginnen.

"Diese Quote ist erforderlich, um den flächendeckenden, mit hohen Kosten verbundenen Breitbandausbau wirtschaftlich umsetzen zu können. Wir realisieren aktuell in 13 Kommunen der Region Glasfaserprojekte. Unser Investitionsbudget für diese Projekte beläuft sich insgesamt auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag", teilte Jörn Schoof, Geschäftsführer von LEW TelNet, mit. Das Angebot wird in Informationsveranstaltungen, die aufgrund der Corona-Pandemie online stattfinden, an die Interessierte herangetragen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen