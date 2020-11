06:30 Uhr

Wann wird das Geheimnis des Tresors aus Langerringen gelüftet?

Plus Noch immer liegt der Tresor, den ein Mann in Langerringen gefunden hatte, bei der Schwabmünchner Polizei. Wann wird er geöffnet und wer darf das?

Von Norbert Staub

Seit Sonntag lagert er bei der Schwabmünchner Polizei der 65 Kilogramm schwere Tresor, den ein Mann an einem Feldweg gefunden hatte. Noch ist völlig unklar, woher er stammt und was sich in ihm verbirgt.

Wie geht es mit dem Tresor jetzt weiter? Die Polizei dürfe ihn nur öffnen, wenn er mit einer Straftat in Verbindung gebracht werden kann, stellt Gernot Hasmüller, Leiter der Polizeiinspektion in Schwabmünchen, klar. Die Ermittlungen zu dem Tresor, der in den Räumen der Schwabmünchner Polizeiinspektion lagert, laufen noch.

Wann wird der Tresor aus Langerringen geöffnet?

„Solange der Tresor keiner Straftat zugeordnet werden kann, ist er ein Fundgegenstand der Gemeinde Langerringen. Wenn in den nächsten Tagen und Wochen keine Hinweise auf eine Straftat eingehen, geht der Tresor an die Gemeinde. Wir werden uns dann mit den Verantwortlichen in Langerringen kurzschließen, ob der Tresor geöffnet werden soll oder nicht“, so Hasmüller.

Der Chef der Schwabmünchner Polizei geht aber davon aus, dass man den Tresor in nächster Zeit öffnen wird, „ob mit der Gemeinde oder ohne sie. Und dann müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt“. Allerdings ist das nicht ganz so einfach. Hasmüller: „Das können Sie nicht mit normalem Werkzeug machen, da müssen schon Spezialisten ran.“

Der Tresor war am Sonntagmorgen von einem Mann in der Wiese am Feldweg an der Betonstraße von der Hiltenfinger Straße kommend in Richtung Süden gefunden worden. Er informierte die Polizei. Die Polizisten brachten den rund 65 Kilogramm schweren Schrank von Langerringen zur Schwabmünchner Inspektion. Der Tresor ist verschlossen und scheint unversehrt, Aufbruchsspuren sind keine zu erkennen.

Wurden Kriminelle bei der Arbeit gestört?

Noch ist völlig unklar, was hinter dem Fund steckt. Der Tresor könnte von einem Einbruch stammen, und anschließend, so das Szenario, wollten die Diebe ihn an einem unbemerkten Ort öffnen, wobei sie möglicherweise gestört wurden und die Flucht ergriffen. Oder aber es hat jemand den Tresor einfach an dem Feldweg entsorgt. Vielleicht werden die Ermittler schlauer, wenn sie den Inhalt des Tresors kennen.

