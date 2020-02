vor 17 Min.

Warum Neubürger Bobingen als Lebensort schätzen

Die Stadt lädt neue Bewohner ein. Der Bürgermeister erklärt, was es mit einem Geschenk aus Holz auf sich hat.

Von Anja Fischer

Familien mit Kindern, Senioren, Singles – Bobingen ist für sie Wohnort geworden. Die Neubürger hat die Stadtverwaltung Bobingen jüngst zum Neubürgerempfang in die Singoldhalle eingeladen. Einige folgten der Einladung und trafen dort auf Vereinsvorstände, Aktive der politischen Gemeinden und der beiden christlichen Kirchen.

Festlich mit Amtskette begrüßte Bürgermeister Bernd Müller die „Neuen“ im Ort, unter ihnen auch Romuald und Rita Hieber, die im vergangenen Jahr von Königsbrunn nach Bobingen gezogen waren und diesen Schritt noch keinen Tag bereut hatten, wie sie berichten. „Wir genießen es, hier im Park spazieren zu gehen“, freuen sich die beiden über die grüne Stadt, in der laut einer Info von Bürgermeister Müller rund 4300 Bäume zu finden sind. Familie Hieber hat eine Neubauwohnung in der Nähe des Bobinger Bahnhofs bezogen und freut sich täglich über die schönen, eingewachsenen Grundstücke in der Nähe. Lange hätten sie nach einer passenden Wohnung gesucht und diese schließlich hier gefunden. Dabei seien neben der grünen Lage auch die Nähe zum Arbeitsplatz von Rita Hieber und die Nähe zum Bahnhof in Bobingen entscheidend gewesen. Zum täglichen Einkauf sei man ohnehin auch früher schon immer wieder nach Bobingen gefahren.

Bürgermeister Müller gratulierten Rita und Romuald Hieber, wie auch allen anderen Neubürgern. Alle hätten eine gute Wahl getroffen, als sie sich entschieden, nach Bobingen zu ziehen.

Als kleines Geschenk dafür gab es einen Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 4,6 Zentimetern. Was genau es damit auf sich hatte, verriet Müller in seiner Ansprache. „Das ist statistisch gesehen die Menge Holz, die in einer Sekunde in unserem Stadtwald wächst“, so Müller. Der nachhaltig und ökologisch bewirtschaftete Stadtwald sei einer der Schätze Bobingens und ein wichtiges Naherholungsgebiet. Die Stadt punkte aber noch mit vielen anderen Dingen.

Pfarrerin Brigitte Funk von der evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde und Dekan Thomas Rauch von der katholischen Pfarrei St. Felizitas stellten im Anschluss an seine einladenden Worte ihre beiden Kirchengemeinden vor. Beide bieten für Menschen aller Altersklassen die unterschiedlichsten Angebote an und zelebrieren eine vorbildliche Ökumene.

Musikalisch umrahmt wurde der Neubürgerempfang von einer Gruppe der Stadtkapelle. Diese leitete musikalisch auch zu einem anschließenden Empfang über, bei dem die Neubürger ungezwungen mit den anwesenden „alten Hasen“ ins Gespräch kommen konnten.

