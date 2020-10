vor 17 Min.

Warum das Gelände an der Bahnlinie in Klosterlechfeld gerodet wird

Bürgermeister Rudolf Schneider zeigt hier die Grenze zum Bahngebiet, an der ein Zaun gebaut werden muss.

Plus Das ehemalige Rangiergelände in Klosterlechfeld ist zugewuchert. Die Gemeinderäte waren nun vor Ort und haben beschlossen: Es wird gerodet.

Von Hieronymus Schneider

Bei Dauerregen hat Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses durch den Ort geführt. Die wichtigste Entscheidung wurde am ehemaligen Rangiergelände südlich des Bahnhofs gefällt. Die Gemeinde hatte das Areal von der Deutschen Bahn erworben, um dort eine Wohnbebauung zu planen. In der Kaufurkunde wurde aber die Gemeinde dazu verpflichtet, bis Ende November einen 1,60 Meter hohen Stabmattenzaun als Abgrenzung zum Bahngleis auf der gesamten Länge zu errichten. Bei der Besichtigung überzeugten sich die Ausschussmitglieder davon, dass das wegen des dichten Bewuchses schier unmöglich ist. Die Grenze zum Bahngelände verläuft nämlich innerhalb des Dickichts.

Deshalb wurde einstimmig der Beschluss gefasst, das gesamte Gelände zu roden und nicht nur eine Schneise für den Zaun freizulegen. Dabei sollen auch die alten Schienen, Schotterhaufen und eine Laderampe beseitigt werden. Diese umfangreichen Arbeiten können nicht vom gemeindlichen Bauhof ausgeführt, sondern müssen ausgeschrieben werden. Unmittelbar südlich des Park-and-ride-Platzes haben bereits die Vorarbeiten für eine Buswendeschleife begonnen.

Bauausschuss sprach über den Bau eines Radwegs an der Wasserwerkstraße

Die Frage, ob an der Wasserwerkstraße in südlicher Richtung bis zur Lechfelder Straße ein Radweg angelegt werden soll, wurde zurückgestellt. Die Nachbargemeinde Obermeitingen prüfe derzeit, ob ein Radweg von der Verbindungsstraße nach Klosterlechfeld am südlichen Rand des Wohngebiets Otto-Wanner-Straße vorbeigeführt werden kann. „Wenn diese Pläne konkret werden, können wir überlegen, ob dieser Radweg dann auch zur Wasserwerkstraße fortgeführt werden soll“, sagte Bürgermeister Schneider.

In diesem Fall müsse auch die Durchfahrt von motorisierten Zweirädern durch das Wohngebiet durch Poller oder Schranken verhindert werden. Als Sofortmaßnahme ordnete Schneider den Ersatz von fehlenden Absperrpfosten zu den Anwandwegen am Rande des Wohngebiets an. „Diese Wege sollen nur vom Bauhof befahren werden, um die Grünflächen zu pflegen“, sagte er.

Bürgermeister will Querungshilfe in der Schwabstadler Straße einrichten

Die stark frequentierten Ortsdurchgangsstraßen erschweren Fußgängern immer mehr das Überqueren der Fahrbahn. Deshalb schlug Bürgermeister Schneider die Anlage von Querungshilfen in der Schwabstadler Straße auf Höhe des Netto-Marktes und in der Schwabmünchner Straße an der Bushaltestelle beim Franziskanerplatz vor. Diese Inseln inmitten der Straße erfordern aber eine Verbreiterung, die nur mit Genehmigung des Landkreises und Kostenbeteiligung der Gemeinde möglich ist, betonte Schneider.

Die Ausschussmitglieder waren von der Notwendigkeit solcher Fußgängerinseln nicht so recht überzeugt. Sie wiesen darauf hin, dass bereits in der Schwabmüchner Straße beim Rathaus ein Zebrastreifen und in der Schwabstadler Straße auf Höhe des Sportheims eine Querungshilfe vorhanden sei. „Trotzdem laufen viele Fußgänger an anderen Stellen über die Straße und wir können nicht alle hundert Meter eine Querungshilfe bauen“, lautete der Tenor der Ausschussmitglieder.

