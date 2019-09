vor 35 Min.

Warum der Respekt vor den Einsatzkräften fehlt

Berufsfeuerwehrler Matthias Gentgen fuhr in seiner Freizeit vier Stunden lang begeisterte Kinder mit dem Leiterwagen um Köngisbrunn.

Der Feuerwehr-Aktionstag in Königsbrunn bietet Führungen und Demonstrationen. Diskutiert wird auch, warum manche den Rettern respektlos begegnen.

Von Andrea Collisi

Selbst Kommandant Torsten Hahn und Vereinsvorsitzender Thomas Hiermeyer waren positiv überrascht über den gewaltigen und anhaltenden Besucherstrom beim Feuerwehr-Frühschoppen, der über vier Stunden hinweg eher an ein großes Fest erinnerte und von Führungen durch die Wache und spektakulären Rettungsdemonstrationen nebst Kinderprogramm umrahmt wurde. Schließlich waren zeitgleich auch bei anderen umliegenden Feuerwehren attraktive Programmpunkte angeboten anlässlich des Schwäbischen Feuerwehrtags und zeitgleich fand das große Familienfest auf Gut Morhard statt (siehe gesonderten Bericht) mit ebenfalls starken Anziehungspunkten.

„Besonders freut mich, dass so viele junge Familien mit ihren kleinen Kinder gekommen sind, es wuselt hier ja nur so“, äußerte sich lachend Hahn, selbst Vater einer kleinen Tochter. Man habe zwar immer viele Besucher und auch viele Familien und fördere dies ja auch durch entsprechende Aktionen, aber diesmal sei es besonders augenfällig, meinte auch Hiermeyer, der selbst spezielle Kinderführungen anbot.

Es sei natürlich auch im eigenen Interesse, dass schon die ganz Kleinen mit der Feuerwehr positive Erlebnisse verbinden sollen, betonten beide, denn Nachwuchs- und Jugendarbeit würde hier in Königsbrunn sehr großgeschrieben.

Mit 140 aktiven Feuerwehrfrauen und -männern und zehn Einsatzwagen zählt Königsbrunns Freiwillige Feuerwehr zu den größten im Landkreis. Der Einsatz ist über 24 Stunden an 365 Tagen gewährleistet - ehrenamtlich.

Er komme jedes Jahr und möglichst zu allen Events erzählte Besucher Georg Bäßler, „ein Ur-Königsbunner“, wie er sich selbst bezeichnet, und er sei seit langem passives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Letztes Jahr habe ich sie auch einmal selbst benötigt“, erklärte er weiter und fügte dann noch seinen großen Unmut darüber an, dass Rettungsdienste heutzutage beschimpft und behindert würden. „Da sollte man viel drastischere Strafen darüber verhängen,“ ist sein deutliches Votum.

Im Gespräch vor Ort entwickelten sich unterschiedliche Überlegungen, warum nahezu jedes Kind, vorrangig Buben, aber auch Mädchen, Feuerwehr, Polizei und auch THW und Sanitäter als die attraktivsten Berufe und Magnetpunkte betrachten und warum sich das dann verliere und sogar bei manchen im Erwachsenenstadium in Respektlosigkeit umschlage.

Eine der geäußerten Meinungen war die, dass unsere Zeit stark von Konsum geprägt sei und von dem Bewusstsein, die eigenen Rechte genau zu kennen, also die freiwillige, arbeits- und risikoreiche Hilfe wenig wertschätze, sondern als Selbstverständlichkeit betrachte. Das bewirkte starkes Kopfnicken und eine weitere Feststellung, dass in vielen anderen Ländern gerade die Feuerwehrleute eher wie Helden betrachtet würden.

Helden waren die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn an dem Tag mit Sicherheit auch. Besonders bei den Vorführungen, aber auch beim Rundgang ernteten sie viel Applaus und Anerkennung.

Wichtig und schön auch, dass es Menschen wie Matthias Gentgen gibt, der als Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr in München arbeitet und bei der Freiwilligen Feuerwehr in Königsbrunn beim Frühschoppen die Kinder im großen Feuerwehrauto mitnahm. Er drehte mit ihnen eine größere Schleife um die Stadt, immer wieder mit neuen begeisterten Kleinen - und manchen begleitenden Papa mit glänzenden Augen. Vier Stunden lang saß er am Steuer.

