Warum die Kanaldeckel in Königsbrunn nicht mehr klappern

Plus Das Klappern von Gullideckeln auf der Blumenallee in Königsbrunn hat jetzt ein Ende. Die Deckel und ihre Rahmen wurden erneuert - mit einer speziellen Technik.

Von Piet Bosse

"Nach einer Weile fangen die Kanaldeckel an zu wackeln", sagt Peter Erber vom Abwasseramt der Stadt Königsbrunn. Eine zusätzliche Lärmstörung für Anwohner, und die Bewohner des Seniorenheims in der Blumenallee. Die Kanal- und Gullideckel dort wurden nun erneuert. Dass sie nicht mehr klappern, liegt an einer bestimmten Form des Rahmens.

Ein Bauarbeiter arbeitet die Heißvergussmasse in die Fuge ein. Bild: Piet Bosse

Ein Kanal- oder Gullideckel wird von einem Schachtrahmen gehalten, der in der Straße liegt und mit der Oberfläche verbunden ist. Bei herkömmlichen Kanaldeckeln hat der Rahmen eine Zylinderform und geht gerade herunter. Er ist nach unten durch eine Mörtelfuge mit dem Kanalsystem verbunden. Der Mörtel wird durch regelmäßige Schläge bei schwerbeanspruchten Straßen zerrieben.

Das führt zu klappernden Deckeln: „Wenn der Mörtel zerrieben ist, kann sich die Rahmenkonstruktion nicht mehr in der Oberfläche halten und rutscht runter“, sagt Claus-Dieter Haenlein. Seine Firma hat insgesamt 13 Gulli- und Kanaldeckel auf der Blumenallee und zwei Kanaldeckel auf der Marktstraße beim Königsbrunner Rathaus erneuert. Sie setzt auf schrägen Rahmen für Kanal- und Gullideckel.

Die neuen Gullideckel in Königsbrunn funktionieren wie Badewannenstöpsel

Diese Form führt dazu, dass der Rahmen nicht abrutscht. "Die Hauptlast wird durch die schräge, konische Form in die Tragschicht abgeleitet", sagt Haenlein. Die Belastung auf den Rahmen ist nur weniger als ein Drittel so hoch, wie beim herkömmlichen System. Der Rahmen ist oben breiter als unten.

Haenlein vergleicht den schrägen Rahmen mit einem Stöpsel in der Badewanne: „Den kann man nicht runterdrücken, der hat eine konische Form, der macht nach unten zu. Umso mehr sie draufdrücken, umso fester sitzt er, aber er rutscht nicht unten durch.“

Um die Rahmen in die Straße zu kriegen, haben die Bauarbeiter die alten Rahmen aus der Tragschicht der Straße herausgebohrt. Danach haben sie ein schräges Loch in die Tragschicht gefräßt und den schrägen Rahmen hineingelassen. Nachdem sie Mörtel in die Mörtelfugen des Rahmens gegeben haben, kam eine Heißvergussmasse um den Rahmen herum.

Weitere Schächte in Königsbrunn sollen saniert werden

Insgesamt fünf Bauarbeiter waren am Mittwoch im Einsatz. Auf der Blumenallee haben Sie 13 Kanalrahmen eingesetzt. Die Blumenallee war von den Morgenstunden bis um 14.30 Uhr nachmittags gesperrt. Die Kanaldeckel-Karawane ist anschließend weitergezogen zur Marktstraße beim Königsbrunner Rathaus.

Die Kanaldeckel haben eine Passform, die verhindert, dass sie mit der Zeit durch das Loch durchfallen. Bild: Piet Bosse

Markus Krause vom Tiefbauamt der Stadt Königsbrunn ist zufrieden: "Ich bin von dem System überzeugt", sagte er. Weil es immer Stellen gebe, die enorm belastet werden, möchte das Tiefbauamt künftig weiter umbauen: "Wir haben vor in den nächsten Jahren das System beziehungsweise die Schächte zu sanieren“. Die Stadt hatte insgesamt vier Gullideckel an der Blumenallee in Auftrag gegeben, für die elf Kanaldeckel, zu den auch die zwei in der Marktstraße gehören, sind die Stadtwerke verantwortlich.

