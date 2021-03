06:00 Uhr

Warum die Königsbrunner mehr für Wasser zahlen müssen

Plus Die Stadtwerke Königsbrunn haben in diesem Jahr die Preise für Wasser und Abwasserentsorgung deutlich erhöht. Der Kaufmännische Leiter erklärt die Gründe.

Von Adrian Bauer

Die Königsbrunner bezahlen seit Anfang des Jahres 1,11 Euro statt 73 Cent für den Kubikmeter Trinkwasser und für die Abwasserentsorgung 1,98 statt 1,25 Euro. Wir haben bei den Stadtwerken nachgefragt, wie sich die deutliche Preiserhöhung begründet, welche Rolle Investitionen und entgangene Erschließungsbeiträge spielen und wie es um den Umbau des Wasserwerks steht. Rainhard Schöler, Kaufmännischer Leiter der Stadtwerke, hat die Fragen beantwortet.

Wie begründen sich die deutlich höheren Gebührensätze?

Ausschlaggebend hierfür sind letztendlich mehrere Faktoren. Aufgrund stetig steigender Preise, insbesondere auch im Baubereich, wurden die Ansätze für den entsprechenden Sachaufwand erhöht. Gleiches gilt für den Bereich der Personalkosten. Hier wurden zusätzliche Stellen neu besetzt oder sind eingeplant. Auch die letzten Tarifänderungen wurden mit aufgenommen. Veränderungen gab es auch bei den Rückstellungen: Zieht die Stadt zu viele Gebühren ein, werden mit den Überschüssen Rückstellungen gebildet. Statt gleich Gebühren zu erhöhen, baut die Stadt bei höheren Kosten zunächst die Rücklagen ab. Das ist in den vergangenen Jahren passiert. Beim Abwasser reichen die Gebühren seit 2018 nicht, um die Kosten zu decken. Daher mussten sie jetzt angepasst werden. Ausgewirkt hat sich auch die Umstellung des Beitragsmaßstabes von Grundstücksgröße und zulässiger Geschossfläche auf Grundstücksgröße und tatsächliche Geschossfläche, die die Bürgerbewegung Königsbrunn angestoßen hatte. Hierfür wurden zusätzliche Kosten von insgesamt 750.000 Euro vorgesehen. Außerdem gab es größere Umstellungen bei buchhalterischen Faktoren wie den Abschreibungen und bei Zinsregeln.

Wassergebühren in Königsbrunn werden künftig eher steigen

Gibt es eine Prognose, wie es in Zukunft weitergeht?

Auch zukünftig ist von steigenden Preisen und Kosten und in der Folge auch von tendenziell steigenden Gebühren auszugehen. Schwankungen sind aber möglich: Eine öffentlich-rechtliche Gebührenkalkulation ist zu einem Teil auch immer eine Prognose. Bei den Planungen für vier Jahre spielen viele Faktoren hinein, sodass man nie sicher sagen kann, ob man am Ende zu viel oder zu wenig Geld eingenommen hat. Die Stadtwerke müssen aber kostendeckend arbeiten und zu viel gezahlte Gebühren wieder zurückgeben. Dies führt systemimmanent zu Gebührenschwankungen. Tendenziell werden die Gebühren aber wohl steigen.

In den kommenden Jahren stehen jede Menge größere Straßenerneuerungen an. Wie wirken diese sich aus?

Straßenerneuerungen allein haben grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Gebühren. Doch bei jedem Bauprojekt wird geprüft, ob auch die dort vorhandenen Einrichtungen der Stadtwerke saniert werden müssen. Von Seite der Stadtwerke wird hierbei versucht, diese Sanierungen dann als investive Maßnahmen abzurechnen. Sie gehen dann nicht eins zu eins als Aufwand in die Gebührenkalkulationen ein, sondern über die entsprechenden Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung. "Plakativ lässt sich aber natürlich sagen: Je aktiver wir als Stadtwerke sind, desto mehr Kosten müssen wir umlegen", sagt Schöler. Dies führe dann auch zu entsprechenden Gebührenerhöhungen.

Rainhard Schöler ist Kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Königsbrunn und künftiger Leiter des Bobinger Bauamts. Bild: Anke Maresch

Hat es Einfluss auf den Wasserpreis für alle, dass die Stadt Königsbrunn für die Herstellung der Guldenstraße keine Erschließungsgebühren eintreiben kann?

Nein. Es handelt sich um jeweils eigenständige Bereiche mit unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben und Kalkulationen.

Höhere Grundgebühren ersetzten in Königsbrunn höhere Wasserpreise

Bei Ihrer Vorstellung der Kalkulation im Stadtrat haben Sie sich verwundert geäußert, dass die Gebühren seit 2009 nicht mehr geändert worden waren. Lief dabei alles korrekt?

Wie oben geschildert, sind von der Rechtslage her Gebührenschwankungen der Normalfall. Auf den ersten Blick erscheint es daher verwunderlich, dass im Wasserbereich die Verbrauchsgebühren seit 2009 auf einem sehr niedrigen Niveau von 0,73 Euro pro Kubikmeter (netto) gehalten werden konnten. Allerdings lässt sich das durch andere Maßnahmen erklären: 2017 wurden beispielsweise der Maßstab für die Grundgebühren geändert und neue Grundgebühren festgesetzt. Hierdurch konnten in diesem Bereich höhere Einnahmen erzielt und die Verbrauchsgebühr konstant gehalten werden. Man hat somit letztlich an anderen legalen Stellschrauben gedreht, um die bisherige Verbrauchsgebühr beibehalten zu können.

Wie gut sind die Stadtwerke personell aufgestellt?

Die Stadtwerke Königsbrunn sind aktuell dabei, zusätzliches Personal einzustellen, um die anstehenden Aufgaben zeitnah abwickeln zu können. Wie in vielen anderen Bereichen haben aber auch wir hierbei mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Hinzu kommt, dass aufgrund der aktuellen Baukonjunktur die private (Bau-)Wirtschaft zumindest rein monetär in der Regel mehr bieten kann als der öffentliche Dienst.

Das neue Königsbrunner Wasserwerk soll Ende 2021 in Betrieb gehen

Wann wird das neue Wasserwerk in Betrieb genommen?

Es fehlen noch Arbeiten zum Beispiel an der Elektronik und der Steuerung. Auch am Gebäude selbst und den Außenanlagen ist noch einiges zu erledigen. Wir hoffen, dass der Großteil der offenen Arbeiten bis in den Herbst 2021 hinein fertiggestellt ist. Nach einem Probebetrieb soll dann das "neue Wasserwerk" bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden.

Noch eine Frage zu Ihrer persönlichen Zukunft: Sie verlassen nach vielen Jahren die Stadt Königsbrunn und wechseln nach Bobingen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen? Hat Bürgermeister Klaus Förster etwas damit zu tun?

Meine Entscheidung, die Stadt Königsbrunn nach fast 25 Jahren zu verlassen, hatte unterschiedliche Gründe. Herr Förster – ein früherer Kollege und nun Bürgermeister in Bobingen – hat hierbei aber keine Rolle gespielt. Die Stelle als "Leiter/in der Bauverwaltung" in Bobingen war, nach dem Ausscheiden der bisherigen Leiterin, neu zu besetzen. Auf die entsprechende Stellenanzeige habe ich mich beworben und wurde nach dem Auswahlverfahren vom Bobinger Stadtrat eingestellt. Herr Förster hat mich nicht abgeworben und ich werde mit Sicherheit auch keine "Sonderbehandlung" in Bobingen erfahren.

