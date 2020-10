vor 6 Min.

Warum die Neufnach bei Walkertshofen nun anders fließt

Plus Die Gemeinde Walkertshofen hat ein Teilstück der Neufnach renaturieren lassen. Das hat nach Ansicht von Experten nicht nur Vorteile für die Fische.

Von Karin Marz

Aufmerksame Spaziergänger dürften es bemerkt haben: Ein Teilstück der Neufnach oberhalb der Brücke bei Walkertshofen sieht anders aus. Hatte der Bach bisher einen geraden Verlauf, so schlängelt er sich nun in unterschiedlicher Breite zwischen den Wiesen hindurch.

Grund für die Veränderung war die Entscheidung der Gemeinde Walkertshofen und dem Sportfischerverein Willmatshofen, die Neufnach zu renaturieren und den ökologischen Zustand zu verbessern. Im September war nun ein Wasserbauunternehmen vor Ort, um entsprechende Maßnahmen auf dem knapp 500 Meter langen Teilstück durchzuführen.

Phosphatwert in der Neufnach ist laut Experte noch zu hoch

Das Gewässer ist nun unterschiedlich tief und breit. So erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit und der Bach kann sich besser entwickeln. Mit Steinflächen und großen Totholzstämmen wurden Strukturen geschaffen, an denen sich die Strömung bricht. Nun feht nur noch die Bepflanzung von Gehölzen am Rand.

„Ziel dieser Maßnahme ist es, einen guten Gewässerzustand zu erreichen, damit nicht nur der Lebensraum für die Fische, sondern die gesamte Flora und Fauna in und an der Neufnach verbessert wird", sagt Thomas Lechner vom Aretsrieder Ingenieurbüro IBF, das für die Planungen zuständig war.

Früher seien Bäche und Flüsse begradigt worden, um Flächen besser zu bewirtschaften. Dies hatte nach Ansicht von Lechner nicht nur für die Natur große Nachteile, sondern auch für den Menschen. Inzwischen habe ein Umdenken stattgefunden - auch bedingt durch veränderte, europäische Richtlinien. Doch der Phosphatwert der Neufnach ist nach Angabe des Experten immer noch zu hoch. Mit ein Grund hierfür sei die bis vor Kurzem noch erlaubte Düngung bis zum Gewässerrand.

Kosten für die Renaturierung trägt größtenteils der Landesfischereiverband

Künftig sollen sich in der Neufnach nun wieder Kleinfische wie die Elritze ansiedeln. Zudem soll der Eisvogel weitere Nistplätze erhalten. Für das Projekt steuert die Gemeinde Walkertshofen eine Teilfläche von rund 1000 Quadratmeter hinzu. „Als Nebeneffekt verbessert sich nun auch der Hochwasserschutz, da die Neufnach nun mehr Platz hat", sagt Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl. Die Gemeinde wolle auch in Zukunft weitere bauliche Maßnahmen an der Neufnach durchführen.

Für die Renaturierungsmaßnahmen fallen Kosten in Höhe von gut 40.000 Euro an. 95 Prozent werden vom Landesfischereiverband gefördert. Die restlichen fünf Prozent zahlt der Fischereiverein Willmatshofen aus eigener Tasche. Der Gemeinde Walkertshofen entstanden bis auf die Überlassung des Grundstücks keine Kosten.

Grundschüler dürfen an der Neufnach Bäume pflanzen

„Großes Glück hatten wir mit dem Baggerfahrer. Er hatte genau den richtigen Blick, wie die Strömung verläuft und verfügt über sehr viel Erfahrung", sagt Günter Schuster vom Sportfischerverein Willmatshofen. Zwei Wochen dauerte die gesamte Baumaßnahme.

Im Rahmen einer Untersuchung des Landesfischereiverbandes wird mithilfe des Ingenieurbüros nun über mehrere Jahre beobachtet, wie sich die neuen Strukturen und Fischbestände entwickeln. Auch die Kinder der örtlichen Grundschule sollen in das Projekt mit einbezogen werden: „Die Schulkinder dürfen hier an der Neufnach Bäume pflanzen“, sagt Schuster.

