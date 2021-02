vor 18 Min.

Warum die Zahl der Corona-Schnelltests im Landkreis Augsburg zurückgeht

Plus Seit einigen Wochen können sich Menschen im Landkreis Augsburg per Schnelltest auf Corona testen lassen. Doch die Nachfrage hält sich in Grenzen.

Seit einigen Wochen können sich Menschen im Landkreis per Schnelltest auf das Corona-Virus testen lassen. Angeboten werden die Tests in Königsbrunn, Bobingen und Untermeitingen. Vor Weihnachten konnten sich die Betreiber vor Anfragen kaum retten. Doch inzwischen ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen.

"Wir testen derzeit rund 20 Menschen am Tag", sagt Stefan Egger. "Im Dezember waren es rund 100, in Spitzenzeiten sogar bis zu 400 Abstriche jeden Tag." Seit Mitte Dezember bietet Egger die Schnelltests in Untermeitingen an. Dafür stellt er an drei Tagen in der Woche die Räume seiner Diskothek PM zur Verfügung. Doch mit dem sinkenden Inzidenzwert im Landkreis ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen.

Für Untermeitinger Diskobetreiber sind Schnelltests ein Minusgeschäft

"Vor Weihnachten kamen ganze Familien zu uns. Die Angst vor einer Ansteckung war groß", sagt Egger. Teilweise seien bis zu zehn Menschen am Tag positiv auf Corona getestet worden. Manche hätten deutliche Symptome gezeigt, andere seien völlig symptomfrei gewesen. Um falsche Ergebnisse zu vermeiden, ließ Egger bei einem positiven Test oft einen zweiten Abstrich nehmen.

Testen statt Tanzen: In der Diskothek PM in Untermeitingen bietet Betreiber Stefan Egger seit Mitte Dezember Corona-Schnelltests an. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Doch inzwischen hätten die Sorgen rund um das Virus und das Interesse an dem Thema nachgelassen, sagt der Diskobetreiber. Nur zwei Gruppen würden noch zum Schnelltest nach Untermeitingen kommen: Menschen, die ihre Angehörigen in einer Pflegeeinrichtung besuchen wollen, und Reisende. Denn sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

"Mittlerweile sind die Schnelltests eher ein Minusgeschäft", sagt der Egger. Trotzdem will er sie weiter anbieten, denn ihm geht es um die Sache. "Ich trage damit hoffentlich ein Stück weit zur Eindämmung der Pandemie bei", sagt der Diskobetreiber. Je weniger Tests positiv ausfallen, desto näher rückt sein eigentliches Ziel, die Tanzflächen wieder zu öffnen. "Aber machen wir uns nichts vor: In diesem Jahr wird das wohl nichts mehr", sagt Egger.

Vor Weihnachten ging es auch im Königsbrunner Testzentrum hoch her

Ähnlich habe sich das Besucher-Aufkommen im Königsbrunner Testzentrum an der Benzstraße dargestellt, sagt Angela Bodmann, Inhaberin der Betreiberfirma MSP Bodmann aus Bobingen. Nach dem Start vor Weihnachten sei es hoch hergegangen. Am 23. Dezember sei man ab 13.30 Uhr mit zwei Teams vor Ort gewesen, um alle Testwünsche abzuarbeiten.

Mittlerweile gehe es ruhiger zu, aber es mache sich bezahlt, dass man außer am Heiligen Abend jeden Tag ab 15.30 Uhr vor Ort gewesen sei, sagt Bodmann. Die meisten Menschen kämen, weil sie Symptome haben oder weil sie Kontakt zu einem Infizierten hatten: "Mit einem negativen Schnelltest kann man die Quarantäne von 14 auf zehn Tage reduzieren."

Testzentrum im Sportheim des FC Königsbrunn hat bis Ende Februar geöffnet

Das Königsbrunner Testzentrum hat nun auch ein Zertifikat, um im Auftrag von Gesundheitsämtern und Behörden Schnelltests durchführen zu dürfen, sagt Bodmann: "Dank unseres Partners Smart-Medical haben wir das nötige Fachpersonal dafür." Zudem sei man direkt mit den Gesundheitsämtern vernetzt, positive Tests würden automatisch an die zuständigen Behörden weitergeleitet und die Infizierten sofort in Quarantäne geschickt. Angela Bodmann rechnet damit, dass die Nachfrage nach Tests wieder steigt, wenn wieder mehr Schüler an die Schulen zurückkehren.

Im Vereinsheim des FC Königsbrunn an der Benzstraße können die Bürger sich einem Corona-Schnelltest unterziehen. Bild: Adrian Bauer

Doch Prognosen seien aufgrund der Infektionslage und der wechselnden Vorgaben wie überall derzeit schwierig, sagt die Firmenchefin: "Ursprünglich dachte ich auch, dass wir Ende Januar mit dem Testzentrum durch sind." Nach derzeitigem Stand der Planung bleibt das Zentrum im Sportheim des FC Königsbrunn aber mindestens bis Ende Februar geöffnet.

In der Bobinger Wendelin-Apotheke sind Schnelltests ab 18 Uhr möglich

Anders als in Untermeitingen und Königsbrunn werden in der Wendelin-Apotheke in Bobingen immer häufiger Schnelltests gemacht. Das Angebot besteht dort allerdings erst seit Mitte Januar. "Anfangs hatten wir bis zu fünf Tests, inzwischen nehmen wir auch mal zehn Abstriche am Tag", sagt Chef Thomas Stehle.

Seine Apotheke ist als Anlaufstelle für Schnelltests beim Gesundheitsamt gelistet. Zudem klärt Stehle, ob die Kosten für den Schnelltest in bestimmten Fällen mit der Krankenkasse abgerechnet werden können. Genaueres könne er aber noch nicht sagen, die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) hinke etwas hinterher.

Die meisten Kunden machen einen Schnelltest, weil sie verreisen wollen, sagt Stehle. Dafür müssen sie vorab einen Termin vereinbaren. Die Tests sind ab 18 Uhr möglich. "Wir bieten sie außerhalb des normalen Betriebs an, um Kontakte zu vermeiden", sagt der Chef der Wendelin-Apotheke. Nach der Datenaufnahme wird ein Nasenabstrich genommen. Anders als bei den PCR-Tests liegt das Ergebnis nach rund 15 Minuten vor. Allerdings gelten die Schnelltests auch als weniger zuverlässig.

Aus Sicht des Apothekers werden die Schnelltests bislang gut angenommen. Aber Stehle sagt auch: "Man muss abwarten, wie sich die Situation entwickelt, wenn die Tests frei verkäuflich sind."

