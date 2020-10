22.10.2020

Warum es am Gymnasium Königsbrunn jetzt einen queeren Jugendtreff gibt

Die Schülerinnen Franziska Brockmann (links) und Celina Wiedenmann haben am Königsbrunner Gymnasium einen Queer Space ins Leben gerufen.

Mit dem Queer Space möchten zwei Schülerinnen des Königsbrunner Gymnasiums einen sicheren Ort zum Austausch schaffen. Was sie sich vom Jugendtreff erhoffen.

Von Justin Lautenbach

Draußen regnet es, aber im Jugendbüro von Jennifer Gehl am Königsbrunner Gymnasium ist es bunt. Im Raum sind Flyer verteilt, auf der Sitzbank liegen Polster, im Hintergrund steht eine Regenbogentasche. An einem Tisch sitzen die Schülerinnen Franziska Brockmann und Celina Wiedenmann. Auch sie möchten den Schulalltag bunter gestalten. Deshalb haben sie am Gymnasium einen Queer Space ins Leben gerufen. Hier möchten sie mit anderen Schülern über verschiedene Sexualitäten sprechen.

Ein Queer Space ist eine Gruppe, in der sich Leute treffen, die sich nicht als heterosexuell identifizieren. Das Wort Queer beschreibt alle anderen Sexualitäten. Als Synonym wird auch der Begriff LGBTQ+ verwendet. Er steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, queer und weitere Sexualitäten. In der Gruppe können sich die Mitglieder austauschen und miteinander in Kontakt kommen.

Der Queer Space ist ein offener Jugendtreff

„Franziska und ich haben uns schon in der sechsten Klasse mit unseren Sexualitäten beschäftigt. Dabei konnten wir immer miteinander reden. Es gibt aber auch viele Jugendliche, die keinen Ansprechpartner für dieses Thema haben“, erklärt Celina Wiedenmann die Entstehung der Initiative im Gymnasium. Franziska Brockmann ergänzt: „Wir machen das an der Schule, weil wir hier viele Leute in unserem Alter erreichen. Außerdem kennen wir viele Schüler, die Teil der LGBTQ+-Community sind.“

Die Gruppe sei als offener Jugendtreff organisiert, ergänzt Sozialpädagogin Jennifer Gehl. Sie steht den Schülerinnen bei der Schülerinitiative beratend zur Seite. „Interessierte Schüler können freitags in der siebten Stunde bei den beiden Mädchen vorbei schauen“, sagt Gehl. Kontakt können die Schüler über das Jugendbüro, über das soziale Medium Instagram (@queerspace_koenigsbrunn) oder über die App Tellonym (@queer_space_gymkoe) aufnehmen. In naher Zukunft werde auch noch ein Briefkasten vor dem Jugendbüro aufgehängt, sagt Brockmann. Hier können die Jugendlichen Briefe einwerfen, wenn sie Fragen über das Projekt oder Sexualitäten im Allgemeinen haben.

LGBTQ+ soll in Zukunft häufiger thematisiert werden

Bei den Gruppentreffen mit den anderen Schülern sollen konkrete Inhalte besprochen werden. Zuerst möchten die Mädchen eine offene Gesprächsrunde anbieten, sagt Wiedenmann: „Wir möchten wissen, was die anderen Schüler interessiert und was sie machen wollen. Wenn es ein bestimmtes Thema gibt, dass besprochen werden soll, beschäftigen wir uns näher damit.“ Brockmann hat schon erste mögliche Themen vorbereitet: „Wir würden gerne Klischees über queere Leute und Geschlechtsidentitäten besprechen. Wir richten uns da aber ganz nach den anderen Schülern.“

Ein Thema, das Wiedenmann beschäftigt, ist die fehlende queere Aufklärungsarbeit in den Schulen: „Im Unterricht höre ich oft Klischees über queere Leute. Das ist schade. Deswegen möchten wir, dass im Biologieunterricht im Bereich Sexualkunde mehr auf LGBTQ+ eingegangen wird.“ Brockmann hat mit queerer Aufklärung im Biologieunterricht schon Erfahrungen gemacht: „Streng genommen steht das Thema Sexualitäten auch im Lehrplan, allerdings erst am Ende des Schuljahres. Da geht es aber oft unter. Meine Klasse hat verschiedene Sexualitäten nur durchgenommen, weil ich es damals vorgeschlagen habe.“ Langfristig solle sich das ändern. Sie wünsche sich, dass die Lehrer ihren Schülern dann auch vom Queer Space erzählen, sagt sie.

Der Königsbrunner Jugendtreff ist offen für alle

Zielgruppe des Jugendtreffs seien vor allem Schüler aus Königsbrunn, sagt Wiedenmann. „Aber auch andere Leute, die Fragen rund um das Thema LGBTQ+ haben, können auf uns zukommen“, sagt sie. Klassische Werbung machen sie keine. „Ich habe viele queere Freunde, die an ihren Schulen von uns erzählen. Auch im Matrix möchten wir gerne ein Plakat von uns aufhängen“, sagt Brockmann. Mit dem Jugendzentrum Matrix könne sie sich auch eine Zusammenarbeit vorstellen: „Ich glaube, die sind da sehr offen. Außerdem stehen wir mit der Gruppe Queer Augsburg in Kontakt. Die unterstützen uns auch.“

Die beiden freuen sich auf das Schuljahr mit dem neu gegründeten Queer Space. „Wir wissen, wie es ist, wenn man niemanden zum Reden hat. Wenn jemand das Gefühl hat, alleine zu sein, sind wir gerne die helfende Hand“, sagt Brockmann.

