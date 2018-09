vor 38 Min.

Warum steigt der Kaminkehrer selten aufs Dach?

Die Aufgaben und der Tagesablauf der Schornsteinfeger haben sich gewandelt. Geblieben ist ihr Ruf, auch Glücksbringer zu sein.

Von Elmar Knöchel

Sind sie heute schon von einem wildfremden Menschen auf offener Straße umarmt worden? Oder wollte jemand an einem ihrer Knöpfe drehen? Nein? Karl-Heinz Eckel aus Bobingen passiert das häufig. Er ist Kaminkehrer. „Woher das mit dem Knopf drehen kommt, das weiß ich auch nicht. Das scheint ein alter Brauch zu sein, an dessen Entstehung sich keiner mehr erinnert“, sagt er. Woher der Glaube an den Glücksbringer kommt, ist dagegen leicht zu erklären: Im Mittelalter war Feuer eine der größten Bedrohungen. Das galt sowohl für den einsamen Bauernhof, als auch für dicht gedrängten Häuser in engen Gassen der Städte. Ausgelöst wurden solche Feuer oft durch „Kaminbrände“. Das sollte man wissen, wenn man heute das Wohnklima durch einen nachträglich eingebauten Holzofen aufwertet.

Pech und Ruß im Abzug

Sobald der Ofen brennt, bilden sich bei offenen Holz- oder Kohlefeuern Ablagerungen aus Pech und Ruß im Abzug. Diese können sich bei entsprechender Temperatur entzünden. Da die Rauchabzüge damals aus Holz gebaut waren, konnte sich daraus ein verheerendes Feuer entwickeln. Daher freute man sich, wenn vor dem Winter der Kaminkehrer vorbeikam, um den Kamin zu reinigen. Man hatte „Glück“.

Dieses Glücksgefühl hat sich dann auf den Kaminkehrer übertragen. Seither soll es Glück bringen, wenn man ihn berührt, oder eben am Knopf dreht. Doch das Glück bringen ist nur ein Nebenjob. Im Hauptberuf kümmert er sich immer noch um Rauchabzüge.

Wenn sich jemand jetzt fragt, wann der Kaminkehrer zuletzt auf seinem Dach war, sagt Eckel: „Auf ein Dach steigt man heute tatsächlich nur noch selten. Moderne Öl- oder Gasbrennwertanlagen produzieren fast keine Verschmutzungen mehr. Da entfällt das Kehren“. So richtig der Schornstein gekehrt werden müsse hauptsächlich noch bei Festbrennstofföfen. Also dem guten alten Holzofen. Aber auch da müsse man nur noch selten auf ein Dach. Die meisten Anlagen hätten Wartungsklappen im Dachboden. Von da aus könne dann die Arbeit bequem erledigt werden. Wenn dann doch noch einmal vom Dach aus gearbeitet werden müsse, dann steigt der Kaminkehrer oft von außen über eine Leiter hinauf. Von dort geht es dann über eine Dachleiter zum Schornstein.

Eine Vertrauenssache

Weniger sei die Arbeit deswegen nicht geworden, betont Eckel. Denn die Aufgaben, die ein Kaminkehrer zu erfüllen hat, sind jetzt vielfältiger. So ist er heute ein gefragter Ansprechpartner, wenn es um Beratungen zu Energiefragen oder Brandschutz geht. Er gibt dann kompetente Tipps und berät neutral über die besten Maßnahmen. Er will ja schließlich nichts verkaufen, sondern dem Kunden eine gute und auch günstige Möglichkeit für Dämmung oder Brandschutzmaßnahmen aufzeigen. Außerdem sei über die Jahre, in denen er seinen Job nun ausführe, mit vielen Kunden ein Vertrauensverhältnis entstanden. „Da kann man viel entspannter miteinander reden“, sagt Eckel. Denn spätestens wenn ein neuer Ofen, eine sogenannte Feuerstelle, fertiggestellt worden ist, wird er wieder gebraucht. Eine Feuerstelle darf erst in Betrieb genommen werden, wenn sie vom zuständigen Kaminkehrermeister begutachtet und abgenommen worden ist.

Zusätzlich zu diesen Aufgaben stellt Karl-Heinz Eckel auch den Energiepass für Gebäude aus. „Das ist schon ein ganz schöner Aufwand,“ erklärt er. Es könne pro Gebäude durchaus ein Arbeitsaufkommen von mehreren Stunden sein, bis so ein Energiepass fertig ist. Zusätzlich müsse er dafür halbjährlich Fortbildungen besuchen, um auf dem neuesten Stand in Sachen Wärmetechnik zu bleiben. Aber sein Beruf sei abwechslungsreich und mache ihm nach wie vor Spaß. Und darauf komme es ja schließlich an.

Übrigens: Wenn sie in nächster Zeit einen Kaminkehrer treffen und ihn umarmen, dann machen sie sich nichts daraus, wenn sie danach auch etwas schwarz vom Ruß sind. Denn das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt nämlich, dass das Glück „übergesprungen“ ist.

