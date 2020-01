01.01.2020

Was 2020 den Stauden-Gemeinden bringt

2020 packen Kommunen viele Bauprojekte an: Zentrumsgestaltung, Hochwasserschutz und Kinderbetreuung stehen im Mittelpunkt. Welche Rolle die Infrastruktur spielt

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Orte Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten und Walkertshofen – zusammengefasst in der Verwaltungsgemeinschaft Stauden – sowie Fischach und Gessertshausen haben zuletzt mit großen Bauprojekten auf sich aufmerksam gemacht. Das steht 2020 konkret an.

Langenneufnach Der neue Lebensmittelmarkt soll bis spätestens Oktober fertig sein. Auch Umbaumaßnahmen an zwei Regenüberlaufbecken und neue Regenrückhaltungen stehen auf dem Programm: „Bei uns bewegen sich diese im Bereich von knapp 2000 Kubikmeter, im Ortsteil Habertsweiler von rund 400“, sagt Bürgermeister Josef Böck . Den genauen Zeitraum der Umsetzung kann er noch nicht nennen. Beim Regenrückhaltebecken am Wiesenweg sei die Entwurfsplanung vergeben worden, um zu prüfen, ob das Projekt funktioniere und der Grunderwerb möglich sei. Definitiv heuer soll jedoch die Neugestaltung des Kriegerdenkmals umgesetzt werden.

Guten Mutes sei er auch beim Ausbau des Talauenweges. Er geht davon aus, dass im Herbst mit der Umsetzung begonnen werden könne. Ebenso heuer soll beim Glasfaserausbau der westliche Bereich der Neufnach in Angriff genommen werden.

Kindergärten sollen erweitert werden

Mickhausen Das Projekt „Neue Ortsmitte Münster “ beginnt heuer, versichert Bürgermeister Hans Biechele . Zudem werde der Breitbandausbau fortgesetzt und die Umsetzung der Baugebiete Viehweidestraße in Mickhausen , westlich der Eichenstraße in Münster und nordwestlich der Angerstraße in Grimoldsried gestartet. Weiter hofft er, dass bald mit dem Bau zur Erweiterung des Kindergartens in Mickhausen begonnen werden könne.

Neue Wasserrohre für Gessertshausen und Fischach

Gessertshausen Hier stehen unter anderem die Erneuerung der Wasserleitung zwischen Weiherhof und Döpshofen , die Rohrnetzertüchtigung in Döpshofen , der Ausbau der Hauptleitung in Gessertshausen sowie die Trinkwasseraufbereitungsanlage in Deubach an, teilt Bürgermeister Jürgen Mögele mit. Themen seien ferner Urnenbestattungsmöglichkeiten in den Ortsteilen Margertshausen, Döpshofen und Wollishausen, aber auch das sogenannte „Digitale Klassenzimmer“ in der Grundschule Gessertshausen . Zu Letzterem hat die Schulleitung ein Medienkonzept erstellt. Der Förderantrag – beispielsweise für Touch-TV und Dokumentenkamera – sei bereits genehmigt und abrufbar.

Von Bedeutung seien weiter der Bau des Entwässerungskanals in Aretsried, die Bedarfsplanung für den Neubau eines Kindergartens und zusätzlicher Räume für die Schule, die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das neue Baugebiet in Wollmetshofen und der Abverkauf der dort dann ausgewiesenen Grundstücke. Wenn finanziell möglich, will die Kommune Grunderwerb für die Ausweisung neuer Baugebiete und den ökologischen Um- und Ausbau des Wührgrabens in Willmatshofen in Angriff nehmen.

