vor 28 Min.

Was Amazon zur Schließung der DHL-Halle sagt

DHL schließt sein Paketverteilzentrum neben dem Amazon-Logistikzentrum in Graben bei Augsburg. Welche Rolle spielt Amazon bei der Entscheidung?

Das Paketverteilzentrum von DHL in Graben schließt. Als Grund nannte die Post die rückläufigen Sendungsmengen – unter anderem bedingt durch die verstärkte Eigenzustellung von Amazon. Der Onlineversandhändler betreibt in unmittelbarere Nähe ein Logistikzentrum. Ein Teil der Amazon-Pakete wird direkt in die DHL-Halle weiterverfrachtet. Gerüchte, der Versandriese habe dem Verteilzentrum nur noch geringe Paketmengen zugeführt, um die Eigenzustellung seiner Pakete langfristig auszubauen, weist Amazon zurück.

Was Amazon zum Abschied von DHL sagt

Auf Nachfrage teilt ein Sprecher schriftlich mit: „Wir erwarten keine Auswirkungen auf unsere Abläufe. Gerüchte, dass wir an dem Gebäude interessiert wären, sind nicht wahr.“ Das Unternehmen arbeite mit einer Vielzahl an Lieferpartnern zusammen und schätze den Service, den sie Kunden anbieten. In einigen Fällen bringe Amazon zusätzliche Kapazitäten auf die letzte Meile. Dabei schaffe man Arbeitsplätze und investiere in Transportinfrastruktur, um den Kunden schnellere Lieferoptionen zu ermöglichen. „Die Deutsche Post DHL ist ein wichtiger Partner bei der Betreuung von Kunden in ganz Europa, und wir legen großen Wert auf das Know-how und das hochwertige Zustellnetzwerk von DHL“, heißt es schriftlich. Das DHL-Paketverteilzentrum soll nach Angaben der Post zum 1. Mai schließen. 80 Mitarbeiter sind von der Maßnahme betroffen. (SZ)

Themen folgen