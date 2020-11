12:28 Uhr

Was Amerikaner aus dem Landkreis Augsburg zur US-Wahl sagen

Plus Trump oder Biden: Wer nächster Präsident in den USA wird, ist noch nicht geklärt. Was sagen Amerikaner aus Königsbrunn und Schwabmühlhausen dazu?

Von Norbert Staub

Es geht eng zu bei den Wahlen in den USA: Die Entscheidung, ob Donald Trump Präsident bleibt oder Joe Biden das Amt übernimmt, ist noch nicht endgültig gefallen. Wir haben mit Amerikanern aus dem südlichen Landkreis Augsburg gesprochen.

William McRae kommt aus Texas – einem der Staaten, in denen es knapp zuging. Der ehemalige US-Soldat, der 1985 nach Augsburg kam und hier seine Frau kennengelernt hat, hat aber für den Herausforderer Joe Biden gestimmt. Der IT-Spezialist, der in Königsbrunn lebt und fünf Kinder hat, hat seine Stimme per Briefwahl abgegeben: „Ich wollte nicht denselben Fehler wie 2016 machen, wo ich gedacht habe, Trump wird bestimmt nicht gewählt. Diesmal habe ich auch meine Kinder, von denen vier die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, animiert, ihre Stimme abzugeben. Ich wollte alles tun, um weitere vier Jahre Trump zu verhindern.“

William McRae aus Königsbrunn: "Bin vom Glauben abgefallen, als ich die Ergebnisse sah"

Umso enttäuschter ist er von dem Ergebnis: Texas, in dem viele Meinungsforscher Biden eine Chance gegeben haben, fiel an Trump, der auch insgesamt deutlich besser abgeschnitten hat, als viele erwartet hatten. Auch William McRae, der gegen 23 Uhr schlafen gegangen ist und sich heute um 7 Uhr wieder vor den Rechner gesetzt hat, hatte mit einem klaren Erfolg des demokratischen Herausforderers gerechnet: „Ich bin fast vom Glauben abgefallen, als ich die Ergebnisse sah. Donald Trump hat so viel kaputt gemacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber noch habe ich die Hoffnung nicht verloren, doch ich rechne damit, dass sich das alles noch über Wochen hinweg vor den Gerichten hinziehen wird. Ich habe mich eigentlich noch nie geschämt, Amerikaner zu sein, aber im Moment ist es so."

Trotzdem will William McRae seine amerikanische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben: "Ich habe Deutschland lieben gelernt und möchte nie mehr woanders leben. Aber ich will meine Wurzeln in den USA nicht kappen." Ideal wäre für ihn, wenn er beide Staatsangehörigkeiten annehmen könnte, doch das sei leider nicht möglich.

US-Wahl beschert einem Amerikaner in Schwabmühlhausen eine kurze Nacht

Ganz anders die Reaktion von Tommy Swigart, Managing Director der Firma Kinova, die Roboterarme herstellt und in Schwabmühlhausen Produktvorführungen und Schulungen anbietet. "Das ist doch cool, dass es so eng ist. Ich bin Trump-Anhänger und habe immer daran geglaubt, dass er eine Chance bei der Wahl hat." Swigart, der ebenfalls mit der US-Armee Mitte der Achtzigerjahre nach Augsburg kam und mit einer Deutschen verheiratet ist, hat bis Mitternacht ferngesehen und ist dann nach einer kurzen Nacht um 5 Uhr wieder aufgestanden.

In Deutschland seien die Medienberichte extrem gegen Trump, in den USA sei die Stimmung aber anders: "Die Mehrzahl der normalen Leute ist begeistert von dem, was er macht. Das gute Ergebnis, das er jetzt erreicht hat, zeigt, dass viele Menschen immer noch sehr unzufrieden mit dem politischen Establishment sind."

Er hat per Briefwahl abgestimmt und stammt aus Pennsylvania - dem Staat, der möglicherweise die Entscheidung bringt: "Pennsylvania ist ein Arbeiterstaat, und die Arbeiter haben sehr von Trumps Politik profitiert. Das Land wählt Trump, während in den Städten wie Pittsburgh oder Philadelphia eher Biden gewählt wird." Seine Prognose: "Es wird extrem eng und ich hoffe für Trump, glaube aber, dass er knapp verlieren wird. Ich schätze, dass es mindestens noch eine Woche dauert, bis das Ergebnis feststeht."

Biden-Wählerin aus Königsbrunn hofft weiter

Christine Munger aus Königsbrunn ist fassungslos: „Kaum zu glauben, dass das so eng ist, ich verstehe das einfach nicht nach vier Jahren Trump.“ Die Sängerin und Englisch-Dozentin an der Volkshochschule, die seit 1999 in Deutschland lebt, hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: „Ich hoffe sehr, dass die Menschen in meinem Heimatstaat Wisconsin das Richtige machen und Biden die Wahl doch noch gewinnt.“ In der Nacht hat sich die Biden-Wählerin keinen Wecker gestellt und erst am Morgen von dem engen Wahlergebnis erfahren.

