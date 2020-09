vor 17 Min.

Was Besucher und Standbetreiber vom Michaelimarkt "light" halten

Plus Wegen Corona fällt der Michaelimarkt in Schwabmünchner heuer kleiner aus. Was Standbesitzer und Besucher vom neuen Konzept halten.

Von Piet Bosse und Justin Lautenbach

Vor dem Eingang zum Festplatz an der Holzheystraße in Schwabmünchen stehen zwei überdachte Holztische. Hier sollen Besucher einen Corona-Zettel ausfüllen, bevor sie über den Festplatz schlendern. Wer dann das Gelände betritt, erlebt einen anderen Michaelimarkt als in den vergangenen Jahren.

Der Himmel ist bewölkt am ersten Markttag. Die trübe Stimmung überträgt sich auch auf den Festplatz. Etwa 30 Besucher spazieren mit Mund-Nasen-Masken über den Platz, begutachten die verschiedenen Stände – von Speisen über Porzellan, Kräuter und Holzschnitzereien ist alles geboten. Einige Gäste haben sich auf Bierzeltgarnituren zum Essen niedergelassen.#

Standbetreiberin ist trotz Einbußen froh über den Michaelimarkt

Eine von ihnen ist Daniela Schimkus. Sie arbeitet in Schwabmünchen und nutzt die Mittagspause, um sich den Michaelimarkt der etwas anderen Art anzusehen. „Ich finde es gut, dass es so etwas dieses Jahr gibt“, sagt sie, obwohl sie das verkleinerte Angebot schade findet. Dafür seien die Gänge breiter und man könne entspannter spazieren, sagt die Königsbrunnerin.

Auch Heinz und Regina Bayreuther finden den Michaelimarkt gemütlicher. „Dass der Markt dieses Jahr kleiner ist, macht uns nichts aus“, sagt Regina Bayreuther, die mit ihrem Mann seit Jahren auf dem Festplatz Porzellan aus dem eigenen Geschäft verkauft.

Für sie ist der Markt einer der Höhepunkte eines schwierigen Jahres: „Ich finde es einmalig. Wir haben das ganze Jahr über fast nur Absagen erhalten, letzte Woche kam doch noch die Zusage“, sagt Bayreuther.

Sie weiß die Organisationsarbeit der Stadt Schwabmünchen zu schätzen: „Uns freut es, dass sich die Stadt die Mühe macht und das organisiert.“ Weniger Besucher als in den Vorjahren erwartet sie trotz Corona und den damit verbundenen Auflagen nicht: „Die Schwabmünchner wollen sich das nicht entgehen lassen“, sagt sie.

Besucherin des Michaelimarkts sagt: "Es ist nicht das Gleiche"

Wie jedes Jahr ist auch Tamara Michalke auf dem Michaelimarkt zu Gast. „Es ist nicht das Gleiche“, sagt sie, während sie mit ihrem Mann und einer Freundin über den Schwabmünchner Festplatz spaziert. Sie freue sich das ganze Jahr lang auf den Markt. Vom verkleinerten Angebot sei sie etwas enttäuscht, auch wenn man das Beste aus der Situation gemacht habe.

Die größten Einschnitte sieht Michalke aber für die Kinder, weil es dieses Jahr keine Fahrgeschäfte gibt. „Wenn ich mit meinem Sohn am Wochenende wiederkomme, heißt es eben Süßigkeiten statt Fahrgeschäfte“, sagt sie. Das sei auch ein guter Ersatz.

Thomas Steinhof sitzt ein Stück neben seinem Holzwarenstand und schraubt noch einzelne Teile zusammen, während sich an seinem Stand eine Besucherin die Schilder und das Vogelhaus anschaut. Steinhof, der ein Geschäft in Dillingen betreibt, hat die Zeit, um noch zu werkeln: „Es ist weniger los, aber ich bin froh, dass ich meine Holzwaren verkaufen kann“, sagt er.

