19:00 Uhr

Was Eltern im Landkreis Augsburg am Homeschooling kritisieren

Plus Der Unterricht zu Hause ist für Schüler, Lehrer und Eltern im Landkreis Augsburg eine Mehrbelastung. Was Eltern an den Angeboten kritisieren.

Von Elmar Köchel und Felicitas Lachmayr

Homeschooling. Allein das Wort lässt manche Eltern verzweifeln. Sie sollen arbeiten und den Kindern bei der Matheaufgabe helfen. Die Schüler sind mit dem Stoff oft überfordert, die Lehrer jonglieren zwischen Videokonferenzen und Arbeitsaufträgen. Wie Erfahrungen zeigen, bedeutet der Unterricht zu Hause für alle eine Mehrbelastung.

"Unserer Tochter fehlt ein strukturierter Ablauf", sagt Nadja Rindle aus Wehringen. Ihre Tochter besucht die sechste Klasse an der Realschule Bobingen. "Mein Mann und ich sind beide berufstätig und nicht im Homeoffice. Wir können uns nicht ständig darum kümmern, wann welche Videokonferenz stattfindet."

Eltern über Homeschooling: Lehrer geben sich trotz Mehrbelastung viel Mühe

Damit ist die Mutter nicht allein, wie ein Aufruf auf der Facebook-Seite unserer Zeitung zeigt. Mehrere Eltern haben sich seit Mitte Januar gemeldet und von ihren Erfahrungen im Homeschooling erzählt. Eine Nutzerin schreibt, dass die Lehrer zwar bemüht seien, den Unterricht aber nur im Rahmen der Möglichkeiten umsetzen können. Die Plattformen seien ständig überlastet und es fehle an Videokonferenzen. "Ich frage mich, wie die Kinder das ohne Hilfe und Unterstützung aus dem Elternhaus schaffen sollen."

Eine andere Nutzerin schreibt: "Alle Lehrer geben ihr Bestes, sei es mit Videos zum Stoff, Live-Unterricht, Aufgaben online und als Blätter. Anstrengend ist es dennoch, da ich Vollzeit arbeite ohne Homeoffice und alleinerziehend bin."

Dass sich die Lehrer trotz Mehrbelastung Mühe geben, darin scheinen sich die Eltern einig. "Konferenzen werden freiwillig angeboten. Die Lehrer sind jederzeit erreichbar über die Plattform der Schule", schreibt eine Nutzerin. "Dennoch brauchen meine Grundschulkinder die Unterstützung von mir, das kann einfach keiner ersetzen." Das Fazit einer anderen Mutter: Es sei mühsam für alle.

Mutter kritisiert die fehlende Struktur im Homeschooling-Alltag ihrer Tochter

Dem kann Nadja Rindle aus Wehringen nur beipflichten. Sie beklagt vor allem, dass zu viel Unterricht darin bestehe, dass den Kindern Aufgaben gestellt werden. Mit der Lösung und der Informationsbeschaffung stünden sie dann aber alleine da. Zudem sei das Lernangebot stark vom Lehrer abhängig. Vernünftigen Unterricht stellt sich die Wehringerin anders vor.

Sie kann nicht verstehen, warum Videomeetings nur zwei bis dreimal in der Woche zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. So gebe es keine Struktur im Alltag ihrer Tochter. Die Motivation zum Lernen lasse nach, die Leistungen ihrer Tochter würden sich sichtbar verschlechtern. "Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Schuljahr wiederholen müssen. Und da wird sie nicht die Einzige sein", ist Rindle überzeugt.

Bobinger Schulleiter hält nichts vom Dauer-Videounterricht

Dirk Hampel, Leiter der Bobinger Realschule, kennt die Sorgen und Probleme der Eltern. "Ich kann verstehen, dass die Nerven bei vielen Eltern blank liegen. Manche sind am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angekommen." Er stellt aber auch klar, dass ein Homeschooling-Angebot den normalen Präsenzunterricht niemals ersetzen wird. Es könnte auch kein Dauer-Videounterricht erfolgen, bei dem der Lehrer die Klasse live durch den Stoff führt. Gerade berufstätige Eltern, die nicht zu Hause sind, würden das aber erwarten.

Dirk Hampel, Leiter der Bobinger Realschule, kennt die Sorgen und Probleme der Eltern. Bild: Anja Fischer (Archivfoto)

Die Schwierigkeiten liegen auf der Hand, sagt Hampel. Man könne nicht prüfen, ob die Schüler dem Unterricht wirklich folgen. In Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern sei es technisch oft nicht möglich, alle Kinder dauerhaft per Videokonferenz zu unterrichten. Zudem würden Lehrer in ländlichen Gegenden oft nicht über die erforderliche Internet-Bandbreite verfügen.

Die Videokonferenzen sind nach Ansicht von Hampel ein ergänzendes Mittel, um auf Schwierigkeiten und Fragen der Schüler einzugehen. Er hält den digitalen Frontalunterricht auch pädagogisch nicht für sinnvoll: "Man kann Schüler nicht vor dem Bildschirm zum Unterricht parken und sie dann um 12 Uhr wieder abholen", sagt der Leiter der Bobinger Realschule.

Schulleiter sagt: "Es braucht gute Lösungen, um das Versäumte nachzuholen."

Er freue sich, dass seine Lehrerschaft trotz der Mehrbelastung motiviert sei. Viele hätten selbst produzierte Lernvideos eingestellt. Nach Ansicht von Hampel wird auch die Lernplattform der Schule oft zu Unrecht kritisiert.

Aber der Schulleiter weiß auch, dass die Schüler nach der Heimbeschulung mit einem stark unterschiedlichen Leistungsstand zurückkommen werden. "Manche Schüler sind fast komplett abgetaucht. Wir können einige im Moment weder telefonisch noch online erreichen", bedauert der Pädagoge. Es werde gute Lösungen brauchen, um das Versäumte aufzuholen. Eines stellt Hampel schon jetzt klar: Kindern, die die Jahrgangsstufe freiwillig wiederholen wollen, entstünden keine Nachteile.

Lesen Sie auch:

Themen folgen