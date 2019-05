vor 43 Min.

Was „Hinter den Gardinen“ passiert

Die Theatergruppe im Kunsthaus präsentiert sich in voller Stärke: Der Verleger (Jürgen Reichardt) bedankt sich bei der Autorin Barbara Grimes (Cornelia Ammann) mit einem Blumenstrauß. Und um die beiden herum sitzen all die Leute, die im Buch „Hinter den Gardinen“ und in der Wirklichkeit auf der Suche nach dem Autor auftauchen.

Theatergruppe des Kunstvereins steht auf der Bühne

Barbara Grimes braucht Geld, aber Zimmer vermieten in dem kleinen englischen Ort Lovemore oder eine Geflügelfarm eröffnen, das kann sie und will sie nicht. Also schreibt sie ein Buch, und weil sie – wie sie selber meint – eigentlich keine Fantasie hat, schreibt sie unter einem Pseudonym über die Mitbewohner des Dorfes.

Doch weil da nicht nur nette Dinge erzählt werden, gibt sie den Personen neue Namen und macht aus Lovemore den Ort Hatefield. Mit allem Mut sucht sie einen Verleger auf – und der findet das Buch großartig und publiziert es, nur den Titel ändert er: Aus „Chronik eines Dorfes“ macht er „Hinter den Gardinen“. Schwierig wird es allerdings für Barbara nun, als das Buch zum Bestseller wird, sich die Dorfbewohner oft nicht gerade geschmeichelt wiedererkennen und die Suche nach dem Autor beginnt. Und seltsam ist auch, dass das, was die Autorin sich für die Zukunft der Personen ausgedacht hat, durch das Geschriebene Wirklichkeit wird. Diese amüsante Geschichte nach einem Roman von D. E. Stevenson bringt die Theatergruppe im Kunsthaus unter Leitung von Alfred Vogler mit vielen Charakteren auf die Bühne. Interessant wird auch das Bühnenbild, gestaltet mit eigens entworfenen Bildern von Kersten Thieler-Küchle.

sind am Freitag und Samstag, 17. und 18. Mai, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 19. Mai, um 18.30 Uhr im Kunsthaus, Schwabmünchen. Karten (10 Euro) gibt es in der Buchhandlung Schmid.

