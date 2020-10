vor 31 Min.

Was Klosterlechfeld künftig für Senioren verbessern will

Plus Der Klosterlechfelder Gemeinderat hat über Konzepte für Senioren gesprochen. Was eine Expertin der Kommune empfiehlt.

Von Hieronymus Schneider

Der demografische Wandel stellt die Gemeinden vor große Herausforderungen. Auch in Klosterlechfeld hat sich der Gemeinderat mit dem Thema befasst. „In Klosterlechfeld werden im Jahre 2038 knapp 900 Menschen über 65 Jahre alt sein, das ist ungefähr ein Drittel aller Einwohner. Etwa 230 von ihnen sind dann älter als 80 Jahre “, stellte die Seniorenbeauftragte im Landratsamt Augsburg, Lisa Manhart, zu Beginn der Sitzung fest.

Zukunftsorientierte kommunale Seniorenpolitik und Seniorenarbeit sind allein weit mehr als nur erforderliche Bedarfsfeststellung, sagte Bürgermeister Rudolf Schneider. Was aber muss getan werden, damit möglicherweise Bürger lange selbstbestimmt in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können?

Expertin rät zu mehr Barrierefreiheit und Freizeitangeboten für Senioren

Ein wichtiger Schritt sei die Barrierefreiheit, sowohl in Wohnanlagen als auch in öffentlichen Gebäuden, betonte Manhart. Fahrdienste in Verbindung mit einem guten öffentlichen Nahverkehr und Parkplätze für Senioren am Bahnhof und vor Einkaufszentren können zur Mobilität im Alter beitragen. Hier seien im Lechfeld mit der Nachbarschaftshilfe und der Caritas Schwabmünchen schon gute Voraussetzungen geschaffen worden. Erst vergangene Woche startete der Seniorenfahrdienst auf dem Lechfeld.

„Lasst auch Einkaufsmärkte und Bankomaten im Dorf oder ersetzt sie wenigstens durch mobile Angebote“, sagte Manhart zu den Gemeinderäten. Auch die Errichtung öffentlicher, barrierefreier Toiletten sei von Bedeutung. Darüber hinaus sollten die Kommunen über generationenübergreifende Wohnformen oder mobile Tiny-Häuser nachdenken.

Was die Information und Beratung angeht, habe das Projekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“ mit einer Broschüre, in der alle Hilfsangebote und Ansprechpartner aufgelistet sind, bereits einen Meilenstein gesetzt, lobte die Landkreisbeauftragte. Das A und O der Seniorenarbeit sei aber die Teilhabe am öffentlichen Leben und Kontakte untereinander wie bei Seniorennachmittagen, Spieleabenden oder Vorträgen. "Leider sind mir aber gerade da wegen der Corona-Beschränkungen die Hände gebunden“, bedauerte Klosterlechfelds Seniorenbeauftragter Werner Karge.

Gewerbegebiet am Wäldle soll erweitert werden

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden am Bebauungsplan zur Erweiterung des Gewerbegebiets „Am Wäldle“ ergab keine Einwände. Bauamtsleiterin Elfriede Lösch und Werner Dehm vom Planungsbüro Opla erklärten, dass es einfacher sei, einen neuen Bebauungsplan für die etwa 5.000 Quadratmeter große Fläche südlich des Nettomarktes in Klosterlechfeld auszustellen, als den bestehenden zu ändern.

Die Gebäude, die dort errichtet werden, dürfen eine Höhe von 18 Metern nicht überschreiten. Die Räte glichen den Plan damit an das bereits bestehende Gewerbegebiet an.

Auch beim Bebauungsplan im Bereich der Ulrichstraße wird nichts getan. Im Wohngebiet besteht eine falsche Struktur von Siedlungshäusern mit Erdgeschoss und schrägen Dächern. Daran soll auch bei einer Nachverdichtung gedacht werden. Einen Antrag zum Bau von zweigeschossigen Befehlen der Gemeinderat ab.

Am Freitag, 30. Oktober, findet ab 19 Uhr eine Bürgerversammlung in der Aula der Schule statt. Wegen des geltenden Hygienekonzepts können maximal 50 Besucher hereingelassen werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen