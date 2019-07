vor 7 Min.

Was beim Stadtfest alles geboten ist

Am Sonntag findet im Rahmen des Stadtfestes in Schwabmünchen auch ein Seifenkistenrennen statt.

Drei Tage dauert das Schwabmünchner Stadtfest und es bietet ein vielfältiges Programm

Von Carmen Janzen

Die Werbegemeinschaft hat ein dreitägiges Stadtfest auf die Beine gestellt. Es heißt SoWieSo und steigt von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli.

Open-Air-Kino Am Freitag startet das Fest mit einem Open-Air-Kino im Stadtgarten. Gezeigt wird in Zusammenarbeit mit dem Filmhaus Huber aus Türkheim ab Einbruch der Dunkelheit der Film „Bohemian Rapsody“. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7,50 Euro und für Kinder 5 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Erstmalig findet dieses Jahr ab 19.30 Uhr eine Pre-Opening-Party statt. Mit dabei sind Radio Schwabmünchen, Johnny Gibson und die Band Leonie. Der Stadtgarten ist teilweise bestuhlt, jeder darf aber seine eigene Sitzgelegenheit mitbringen. Sollte es regnen, gibt es einen Ersatztermin am Sonntag, 14. Juli, selbe Uhrzeit.

Konzert Am Samstag startet um 17 Uhr startet das Stadtfest mit Johnny Gibson im Stadtgarten. Ab 20.30 Uhr verwandeln die Hot Wings diesen in die ultimative Partyzone. Der Eintritt wird auch dieses Jahr für die Besucher frei sein. Einlass ist ab 16 Uhr.

Mehrgenerationenfest Am Sonntag beginnt bereits um 10 Uhr das Mehrgenerationenfest mit einem Weißwurstfrühstück der Stadtmusikkapelle. Die Jugendgarde des TSV tritt um 12.45 Uhr auf. Von 13 Uhr bis 14.15 Uhr kommen die Freunde des gepflegten Jazz mit „Sax in the City“ auf ihre Kosten. Von 14.30 bis 16 Uhr unterhält „Hautnah“ die Besucher. Zum Schluss spielt die Band „MilkSnitte“ von 16.30 bis 18 Uhr. Der Stadtplatz verwandelt sich an diesem Tag in ein wahres Kinderparadies mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr. Wer sich kreativ betätigen möchte, ist bei Yvonne Hagendorfs Speckstein Workshop genau richtig. Die ersten 250 Senioren über 70 Jahre und gehandicapte Mitbürger, die sich am Stand der Werbegemeinschaft einfinden, können sich über den GenießerGutschein freuen und eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen am Stand der Landbäckerei Immel oder der Chocolaterie Müller gratis genießen.

Seifenkistenrennen Unter Leitung des Jugendbeirates findet am Sonntag auch das Seifenkistenrennen statt. Ein erster Probelauf beginnt um 11 Uhr. Danach stehen die Seifenkisten bis 12.30 Uhr für die Prämierung bereit. Das eigentliche Rennen startet um 13 Uhr, die Siegerehrung findet um 18 Uhr statt. Start des Rennens ist die Ferdinand-Wagner-Straße. Von dort führt die Strecke quer über die Fuggerstraße hinunter zur Jahnstraße, wo sich das Ziel befindet. Autofahrer müssen den Bereich umfahren. In der Zeit von 9.30 bis 20 sind folgende Straßen für den gesamten Verkehr gesperrt: die Fuggerstraße (zwischen Luitpoldstraße und Einmündung Raiffeisenstraße), die Luitpoldstraße (zwischen Fuggerstraße und Einmündung Mindelheimer Straße) sowie die Jahnstraße (zwischen Luitpoldstraße und Am Gerberbächle). Die Ferdinand-Wagner-Straße (verkehrsberuhigter Bereich) wird wegen Auf- und Abbauarbeiten von 7.30 bis 22 Uhr gesperrt. Für den Durchgangsverkehr gesperrt sind zudem sämtliche Nebenstraßen, die in den Veranstaltungsbereich einmünden.

