Was das Lech-Wertach-Orchester für die nächsten Monate plant

Trotz aller Einschränkungen und Absagen plant der Leiter des Lech-Wertach-Orchesters, Wolfgang Scherer, bereits für die Zeit nach Corona.

Obwohl die Corona-Einschränkungen auch das Lech-Wertach-Orchester getroffen haben und das für den 28. Februar geplante Konzert im Gögginger Kurhaus leider abgesagt werden musste, plant Orchesterleiter Wolfgang Scherer bereits für die Zeit nach Corona. Das Lech-Wertach-Orchester wird, sobald es die Situation erlaubt, bereits im Jahr 2021 wieder auftreten. Folgende Termine sind geplant:

Im Sommer sollen Kirchenkonzerte in Klosterlechfeld und Großaitingen stattfinden. Im Juli oder September sind Auftritte in der Wieskirche und im Parkhotel geplant und am 20./21. November das Konzert junger Talente in Schwabmünchen.

Terminkalender des Lech-Wertach-Orchesters ist voll

Auch der Nachholtermin für das 6. Orchesterfest im Musentempel, dem Gögginger Kurhaus, steht bereits fest. Am 23. Januar 2022 präsentieren Preisträger diverser Instrumental- und Gesangswettbewerbe, Brass-, Streicher- und Rhythmusgruppen unterhaltsame Orchesterwerke aus allen Epochen. Charmant moderiert wird auch dieses Orchesterfest wieder von Monika Scherer.

Alles Jammern hilft nichts. Obwohl die Kunst-, Musik- und Orchesterbranche, wie viele andere Bereiche auch, stark unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie leidet, hoffen Wolfgang Scherer und seine hochtalentierten jungen Künstler, dass die geplanten Auftritte dann wieder stattfinden können. Auch für das Jahr 2022 stehen mit dem Dreikönigskonzert in Königsbrunn am 6. Januar, dem Orchesterfest im Musentempel und dem Konzert junger Talente in Schwabmünchen wieder zahlreiche Highlights auf dem Terminkalender des Lech-Wertach-Orchesters.

Interessenten können sich in der Geschäftsstelle melden

Wer Interesse hat, sich in einem ambitionierten Orchester einzubringen, kann sich jederzeit bei der Geschäftsstelle des Lech-Wertach-Orchesters melden (Anmeldung auch in Freundesgruppen). In einem Gespräch mit Jugendorchesterleiter Wolfgang Scherer wird dann über die Möglichkeit einer Mitwirkung im Lech-Wertach-Orchester gesprochen. Pop- und Rock, Romantik und Musical, Klassik und Filmmusik - jeder findet hier seine Favoriten.

Auf Wunsch können Demo-CDs oder DVDs der Konzerte in der Geschäftsstelle (Infopavillon 955 Alter Postweg in Königsbrunn) ausgeliehen werden. Melden dürfen sich gerne auch junge Solisten (Instrumental/ Gesang), die vom Orchester bei einem Konzert begleitet werden möchten. Kontakt: Telefon: 08231/606-200, E-Mail: lechwertachorchester@lw-interkommunal.de. (AZ)

