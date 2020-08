06:07 Uhr

Was der Bund der Selbstständigen in Königsbrunn plant

Plus Der Bund der Selbstständigen in Königsbrunn wird 60 Jahre alt. Im Herbst will er sich neu aufstellen und auch die ausgefallenen Jubiläumsfeiern nachholen.

Von Claudia Deeney

Der Königsbrunner Ortsverband des „Bund der Selbstständigen“ (BDS) feiert heuer seinen 60. Geburtstag. Wobei das nicht so ganz im wahrsten Sinne des Wortes stimmt, denn der Gewerbeverband ist zwar nun stolze 60 Jahre alt geworden, die Feierlichkeiten mussten allerdings coronabedingt erst mal auf Eis gelegt werden, genauso wie die Neuwahlen im Frühjahr.

Gerüchte, der Ortsverband Königsbrunn habe sich aufgelöst, sind genauso falsch, wie die Aussage im Ferienausschuss, dass der BDS Königsbrunn faktisch derzeit nicht vorhanden sei. Das betont Johannes Dietrich im Gespräch mit unserer Zeitung und erklärt: „Wir planen Umstrukturierungen im Ortsverband. In vielen Betrieben der Brunnenstadt hat ein Generationenwechsel stattgefunden und darauf wollen wir reagieren.“ Gemeint ist damit, dass eine neue Mannschaft im Vorstand gebildet werden solle. Es hätten auch bereits Gespräche mit jungen Unternehmern stattgefunden und Johannes Dietrich ist überzeugt, dass sich bei den Neuwahlen auf der Jahreshauptversammlung, die voraussichtlich im Oktober stattfinden wird, motivierte Mitglieder zur Wahl stellen werden. Auch die anstehenden Ehrungen sollen dann erfolgen.

Weiterhin Hilfe für Gewerbetreibende in Königsbrunn

Die Pandemie habe zwar die persönlichen Treffen der Unternehmer verhindert, aber die Unterstützung für Gewerbetreibende nicht beeinträchtigt, sagt Dietrich. Um kleinere und mittlere Unternehmen optimal beraten zu können, beispielsweise über Zuschüsse durch Bund und Freistaat, erfolgte ein Zusammenschluss der Ortsverbände mit dem Bezirksverband Schwaben sowie dem Präsidium in München. Dietrich ist in direktem und ständigem Kontakt mit den beiden genannten Organisationen.

Gewerbetreibende in Königsbrunn können sich nach wie vor an den Vorsitzenden mit ihren Fragen und Problemen wenden. Johannes Dietrich wendet sich bei Bedarf an die jeweiligen Fachleute und gibt die Informationen und Antworten an den Fragesteller weiter. „Dieser Austausch findet auch vermehrt über Social-Media-Plattformen statt“, sagt Dietrich. Der Gewerbeverband Königsbrunn lebe also und sei mit rund 134 Mitgliedern aktuell auch gut aufgestellt, wie Johannes Dietrich erklärt und ausführt: „Es waren aber schon einmal mehr, nämlich 246 Mitglieder.“

Der Bund der Selbstständigen in Königsbrunn wächst

Der Grund für den damals rasanten Anstieg hing mit der im Jahr 2005 neu stattfindenden Gewerbeausstellung „KöMa - Königsbrunner Marktplatz“ zusammen. Als diese nicht mehr in der Brunnenstadt ausgerichtet werden konnte und seitdem, unter der Führung des „Begegnungslands LechWertach“ in Bobingen, Schwabmünchen und Königsbrunn abwechselnd stattfindet, kehrten viele Mitglieder dem Gewerbeverband Königsbrunn den Rücken, wie Dietrich bedauert. Erfreulicherweise seien die Zahlen bis heute wieder nach oben gegangen, was auch zeige, dass die Arbeit des BDS Königsbrunn und des damit einhergehenden Netzwerks geschätzt und gut angenommen wird. „Immerhin sind wir einer der größten Ortsverbände in Schwaben“, betont der Vorsitzende.

Das bestätigt auch Robert Linse, der für die Wirtschaftsförderung der Stadt zuständig ist und zeigt sich überzeugt: „Der BDS Königsbrunn arbeitet erfolgreich und wird zudem seine Eigenständigkeit bewahren.“ Für die Stadt selbst, sei der Gewerbeverband Königsbrunn eine sehr wichtige Säule für die Betreuung von Unternehmen und Wirtschaft in der Stadt. „Für den Wirtschaftsstandort Königsbrunn und die hier ansässigen Gewerbetreibenden hat der BDS-Gewerbeverband tolle Ideen und leistet wertvolle Beratungsarbeit“, sagt Linse. Außerdem bringe er sich in zahlreiche Veranstaltungen aktiv mit ein.

Zukünftig möchte der BDS Königsbrunn auch wieder Aktionsveranstaltungen initiieren, bei denen sich die Mitglieder präsentieren können. „Erst mal sicher in kleinerem Rahmen, aber mit Entwicklungspotenzial“, wünscht sich Johannes Dietrich. Auch bleibe er gerne weiter mit im Boot, um den Ortsverband voranzubringen.

Kontakt zum Bundes der Selbstständigen gibt es entweder auf der Internetseite unter der Telefonnummer 08231/ 92928440.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen