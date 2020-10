26.10.2020

Was die neue Bauhofhalle für die Stauden kostet

Aufgrund der Abstandsregeln müssen die Sitzungen der Verwaltunsgemeinschaft momentan in der Turnhalle in Langenneufnach stattfinden. Auf dem Bild sind die neuen VG-Räte zu sehen: (von links) Andreas Treutwein, Christoph Endres, Mirko Kujath, Georg Reiter, Michael Ringler, Norbert Dießenbacher, Wolfgang Knoll.

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Stauden investiert viel Geld in eine neue Halle für den gemeinsamen Bauhof. Aber auch in einen neuen Server.

Von Karin Marz

Die größte Investition der Verwaltungsgemeinschaft Stauden ist der Bau einer neuen Bauhofhalle in Langenneufnach. 300.000 Euro wurden für die Halle, in der Bauhoffahrzeuge künftig untergebracht werden sollen, dafür im Haushalt veranschlagt.

Die bisherige Halle wurde abgerissen, da die Gebäudesubstanz in schlechtem Zustand und die Lagereinrichtung nicht mehr zeitgemäß war. Zusätzlich fallen 62.000 Euro für die Anbringung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Halle an, und für die Verschalung mit Lärchenholzbrettern muss mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 14.000 Euro gerechnet werden.

Behördengänge in den Stauden künftig auch online

Eine weitere große Investition ist die Anschaffung eines neuen Servers sowie eines neuen Serverschranks im Verwaltungsgebäude. Mit 100.000 Euro rechnet die Verwaltungsgemeinschaft für diese Anschaffung. „Diese Investition war zwar bereits für heuer geplant, muss aber auf nächstes Jahr verschoben werden“, erklärte Gemeinschaftsvorsitzender Robert Wippel und informierte über das neue Rathausservice-Portal auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft, durch das für die Bürger Behördenbesuche wegfallen. Zwar nicht alle, aber etliche Vorgänge wie das Beantragen von Führungszeugnissen und Meldebescheinigungen oder eine Umzugsvoranmeldung sind nun online möglich. „Wir sind auf einem technisch sehr hohen Niveau", sagte Wippel. Der Haushalt soll bei der nächsten Sitzung verabschiedet werden.

Neue Gesichter in der Verwaltungsgemeinschaft

Während der Sitzung begrüßte Wippel sieben neue Räte für die Verwaltungsgemeinschaft Stauden. Die Räte sind zwar bereits im Frühjahr für dieses Amt ernannt worden, doch Wippel war es wichtig, dass sich neben den neuen auch die bisherigen Räte vorstellen und sich so alle kennenlernen. Nach der konstituierenden Sitzung im Frühjahr war diese Sitzung nun die erste in der neuen Wahlperiode.

Neu im Amt sind aus Langenneufnach Wolfgang Knoll (Dritter Bürgermeister), aus Mickhausen Mirko Kujath (Bürgermeister) und Georg Reiter (Dritter Bürgermeister), aus Mittelneufnach Andreas Treutwein (Gemeinderatsmitglied), aus Scherstetten Michael Ringler (Zweiter Bürgermeister) und Norbert Dießenbacher (Gemeinderat) sowie aus Walkertshofen Christoph Endres (Gemeinderatsmitglied).

