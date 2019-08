vor 18 Min.

Was einige Bobinger an ihrer Tempo-30-Zone ärgert

Unvorsichtige Autofahrer, viel Verkehr und eine unübersichtliche Einmündung machen den Anwohnern der Bobinger Römerstraße Sorgen um ihre Sicherheit.

Von Elmar Knöchel

Die Anwohner sind genervt. In der Römerstraße in Bobingen wird für ihren Geschmack trotz „Tempo-30-Zone“ viel zu schnell gefahren. Dazu dann die unübersichtliche Kreuzung. „Ständig kracht es“, sagt Eugen Deutschenbaur: „Bereits acht Mal seit Anfang Januar. Und es sind keine harmlosen Blechschäden, da sind auch einige verletzte Personen dabei gewesen.“ Er denkt wohl hauptsächlich an den Motorradfahrer der in seinem Garten, nur einen Meter von der Hauswand entfernt, gelandet war.

Außerdem hätten die Anwohner langsam Angst um die Kinder. Nicht nur um die eigenen, sondern auch um die vielen Schulkinder die hier zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs seien. „Am Morgen geht es hier oft zu wie im Taubenschlag“, sagt Deutschenbaur. Immer mehr Nachbarn kommen derweil aus ihren Häusern und machen ihrem Unmut Luft. Die Probleme seien mit der Änderung der Vorfahrt spürbar mehr geworden. Mit der Einführung der 30er-Zone sei, wie in solchen Zonen normalerweise üblich, die alte Vorfahrtsregelung aufgehoben worden und nun gilt hier „Rechts-vor-links“.

Regelmäßig werden Zäune bei Unfällen demoliert

Doch viele Verkehrsteilnehmer hätten mit der Änderung Probleme gehabt und hätten die bis heute, sagt Anwohner Richard Goebel. Er habe, so erzählt er, um für die nächsten Unfälle gewappnet zu sein, mittlerweile eine Webcam installiert. Denn es sei nicht nur gefährlich, die Anwohner hätten auch immer wieder Probleme mit den Versicherungen der Unfallfahrer. Denn regelmäßig würden die Zäune um die Anwesen an der Kreuzung bei den Unfällen demoliert.

Auch habe der Verkehr deutlich zugenommen. Samuel Holzhauser, der ebenfalls hier wohnt, vermutet, dass es viel Umgehungsverkehr von der Hochstraße ist, der hier durchkomme. Auch die Fahrzeuge von den Bewohnern aus der Point seien verstärkt hier unterwegs. Es sei halt der kürzeste Weg ins Zentrum. Und in der Früh kämen während der Schultage auch noch die vielen „Mamataxis“ dazu. Bernd Deutschenbaur erzählt: „Als vor wenigen Wochen ein Monteur meinen wieder einmal umgefahrenen Zaun reparieren wollte, holte er sich nach ein paar Minuten seine Warnweste aus dem Auto, weil er Angst hatte überfahren zu werden.“ Die Menschen um die Kreuzung fühlen sich im Moment etwas mit der Situation allein gelassen. Sie hätten zwar mehrmals Mitarbeiter der Stadtverwaltung angesprochen, doch getan habe sich nichts.

Bürgermeister Bernd Müller wirkte auf Anfrage unserer Zeitung etwas überrascht: „Ich bin der Letzte, der sich gegen eine Verbesserung sträuben würde.“ Allerdings sei er bis jetzt weder von Anwohnern, noch von der Polizei darauf hingewiesen worden, dass es dort Handlungsbedarf gebe.

Polizei-Chef bezweifelt, dass eine neue Beschilderung das Problem löst

Auf Nachfrage erklärte Polizeichef Artur Dachs, dass ihm seit Januar 2018 sechs Unfälle an der Kreuzung gemeldet worden seien. Auch solche mit Personenschäden seien darunter. Dass die Kreuzung „schwierig“ ist, sei ihm durchaus bewusst. Allerdings wies er darauf hin, dass die „Tempo 30-Zone“ ja gerade deswegen eingeführt worden sei, um die Geschwindigkeiten zu reduzieren. Und in einer solchen Zone würde dann automatisch die „Rechts-vor-links“-Regel greifen. Ob man durch das Aufstellen von zusätzlichen Schildern die Situation verbessern könnte, müsste er bei einem Ortstermin überprüfen.

Grundsätzlich zweifelt er aber daran, dass eine geänderte Beschilderung hier einschneidende Verbesserungen bringen würde. Vorrangig müsse man hier an das Verantwortungsgefühl und die Sorgfaltspflicht der Verkehrsteilnehmer appellieren, sagte Dachs. Wenn sich jeder so verhalten würde, wie die Straßenverkehrsordnung vorschreibt, sollte auch diese Kreuzung zu meistern sein. Allerdings sei ihm klar, dass hierbei Theorie und Praxis manchmal weit auseinanderliegen.

CSU-Stadtrat Franz Kaufmann zeigte sich wegen die Situation an der Kreuzung besorgt und versprach, dass sich seine Fraktion des Themas annehmen wolle. In einer der nächsten Sitzungen will man einen Antrag stellen, der die Wiederherstellung der alten Vorfahrtsregelung zum Ziel habe. Einen ähnlichen Antrag habe die CSU bereits im Jahr 2016 gestellt, sagte Kaufmann. Auf keinen Fall sollten die Anwohner mit ihrem berechtigten Anliegen allein gelassen werden.

