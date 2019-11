vor 25 Min.

Was ist aus den Talenten von damals geworden?

Viele heute erfolgreiche Musiker haben vor ihrer Karriere bei einem „Konzert junger Talente“ in Schwabmünchen gespielt. Für das Ereignis am 23. und 24. November gibt es 20 Freikarten zu gewinnen

Ziemlich jung sind sie alle, die beim „Konzert junger Talente“ von Wolfgang Scherer und seiner Familie präsentiert werden. Das heißt jedoch nicht, dass sie unerfahren wären. Scherers Schützlinge haben oft schon einige Sprünge auf ihrer Laufbahn hinter sich und selbst etliche Konzerterfolge gefeiert. Einige sind auch bei den beiden Abenden am 23. und 24. November in Schwabmünchen wieder dabei.

Verena-Maria Fitz zum Beispiel, ist 1. Geigerin im Staatsorchester der Bayerischen Staatsoper. Sie trat 1995 zum ersten Mal in Schwabmünchen auf. Als leidenschaftliche Kammermusikerin ist sie regelmäßig bei internationalen Festivals.

Solotrompeterin Ida König sammelte ihre ersten solistischen Erfahrungen in der Reihe „Konzerte junger Talente“. Heute ist die vielseitige Musikerin gefragtes Mitglied mehrerer hochklassiger Blasorchester und Brass Bands im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit der 3BA Concert Band ist sie amtierender deutscher Brass-Band-Meister.

Der Schwabmünchner Markus Göppel – Klavierbegleiter von Ida König und Verena-Maria Fitz – erhielt seine erste instrumentalpädagogische Ausbildung schon im Alter von vier Jahren auf dem Klavier. Auf diesem Instrument war er bei ‚Jugend musiziert’ mehrfach Preisträger in den Kategorien Kunstlied- und Instrumentalkorrepetition sowie Klavierduo. Als Göppel acht Jahre alt war, wurde er zudem Mitglied bei den Augsburger Domsingknaben. Viele Konzerterfolge hat er seither für sich verbucht.

Dr. Christoph Teichner ist ein Solist „der ersten Stunde“. Bereits 1993 spielte er beim ersten Konzert junger Talente Mozart. Sein musikwissenschaftliches Promotionsstudium an der Hochschule für Musik und Theater München hat er dieses Jahr abgeschlossen. Das dabei entstandene Verzeichnis der Kompositionen des Pianisten und Komponisten der Mozart-Zeit Ignaz Franz von Beecke (1733-1803) wird in Kürze erscheinen. Christoph Teichner ist zudem Kulturpreisträger 2018 der Stadt Königsbrunn.

Seine Schülerin, Laila Puggioni aus Klosterlechfeld, 1. Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, interpretiert in Schwabmünchen ein Flötenkonzert von Georg-Friedrich Händel und wird von ihm begleitet.

Gerade noch in Los Angeles und San Francisco als Musiker unterwegs, schrieb Felix Linsmeier aus Würzburg weitere Arrangements für das „Lech-Wertach-Orchester“. Das spricht sich zwischenzeitlich bei vielen Orchestern und Ensembles herum. Das „Jubiläums-Medley – 70er-Jahre“ wurde vor zwei Wochen im Flieger nach München zurück fertiggestellt. Premiere ist am 23. November in Schwabmünchen.

Und die Liste besonderer Talente geht weiter. Zum Gelingen der beiden Abende am letzten Novemberwochenende tragen unter anderem bei: Leila Nadjafi, Akkordeonvirtuosin aus Bobingen; Yvonne Weimann, Sängerin aus Konradshofen; Bianca Steinbusch, Sängerin aus Bobingen („Sprachlos“ aus Aladdin); Luisa Mayr, Sängerin aus Langerringen; Christian Linke aus Oberstdorf (Arie der „Königin der Nacht“ auf der Tuba gespielt); Johannes Göppel aus Augsburg, Schlagzeuger und Thereminsolist; Yumina Otsuka und Denise Ihler aus Stadtbergen; die Sänger Troy of Persia; die BRASSerei des Musikvereins Großaitingen; Trompeter Nico Weber aus Königsbrunn; der Augsburger Musikförderpreisträger Theo Kollross; die Band der Woche des Bayerischen Rundfunks mit Sängerin Lienne aus Augsburg und viele andere.

