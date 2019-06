vor 39 Min.

Was macht Streetwork?

Seit den Sechzigern gibt es Streetwork in Deutschland. Trotzdem weiß kaum einer, was die Sozialarbeiter tun. Beim Action-Day in Bobingen gibt es Antworten.

Von Tobias Karrer

Tim Hofmann konzentriert sich einen Moment, zielt und wirft. Das Säckchen landet zwar auf der Plattform, die beim Spiel Cornhole Punkte bringt, rutscht aber am Zielloch vorbei und landet auf dem Pflaster des Rathausplatzes in Bobingen. „Da kommt man schnell rein“, versichert Hofmann seinem Mitspieler, dem 17-jährigen Noah Sonntag. Mit dem Jugendlichen hat der Pädagoge gerade auch Tischtennis gespielt, mit Handicap: Beide trugen Rauschbrillen. Hofmann hatte eine Brille an, die einen LSD-Trip suggerieren sollte, Sonntag spielte mit simulierten 1,3 Promille.

Tischtennis und Cornhole sind nur zwei Stationen, die Streetworker Tim Hofmann und seine Kollegen am vergangenen Samstag beim Streetwork-Action-Day in Bobingen aufgebaut haben. Die Kollegen aus Königsbrunn haben einen Bauzaun zum Sprayen organisiert. Der Sozialarbeiter, der normalerweise in den Lechfeldgemeinden tätig ist, betreut eine Torwand. Es gibt eine Slackline, ein kleines Streetsoccer-Feld, eine Streetball-Anlage und auf einer kleinen Bühne vor dem Rathaus spielen unterschiedliche Bands aus der Region.

Die Streetworker zeigen den Besuchern, was sie im Alltag tun

Der Streetwork-Action-Day ist eine Kooperation von Streetworkern und Trägern aus der ganzen Region. Auch aus der Stadt Augsburg sind einige dabei. Als die Veranstaltung einigermaßen ins Laufen gekommen ist, tritt Tim Hofmann kurz auf die Bühne. „Meine Kollegen und mich erkennt ihr an den roten T-Shirts“, erklärt er und ergänzt: „Wir wollen heute vor allem zeigen, was wir machen, was Streetwork eigentlich bedeutet. Also sprecht uns an, wir können alle gut mit Leuten reden, sonst würden wir den Job nicht machen.“

Bei der Veranstaltung wollen die Streetworker also vor allem Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Denn obwohl es Streetwork schon seit den 60er-Jahren gibt, ist vielen Menschen nicht ganz klar, was Streetwork eigentlich bedeutet. Die Sozialarbeiter beim Action-Day formulieren es unterschiedlich, sind sich aber doch einig. Tim Hofmann, der Streetworker in Bobingen, betont zum Beispiel: „Für mich ist es das niederschwelligste Angebot der Sozialen Arbeit. Wir erreichen auch Jugendliche, die aus anderen Systemen schon herausgefallen sind.“ Besonders wichtig ist ihm die „akzeptierende Haltung“, ein Grundsatz, der dem Streetwork eine Sonderstellung gebe. „Wir gehen raus und orientieren uns an dem Lebensraum und der Realität der Jugendlichen, versuchen ins Gespräch zu kommen und so herauszufinden, was sie wirklich brauchen“, erklärt er.

Jugendliche haben keine große Lobby

Sein Kollege Richy Bieger aus Königsbrunn schlägt in dieselbe Kerbe: „Für mich bedeutet Streetwork, das Sprachrohr der Jugendlichen zu sein.“ Jugendliche hätten eine „wahnsinnig schwere Stellung“ in der Gesellschaft und kaum eine Lobby. Ihnen werde viel Negatives angeheftet. Das Problem: „Man muss sich reiben, das gehört auch zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu“, so der Pädagoge. Zu seinen Aufgaben gehöre es auch, Jugendliche zu unterstützen, die Probleme mit Behörden oder Polizei haben. Bieger: „Dazu kommt es heute viel schneller als früher.“

Eine, die nicht mehr als Streetworkerin aktiv ist, aber auf 17 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, ist Uta Gottschalk aus Aichach. Sie betreut das Mini-Juze und betont: „Ich habe noch nie einen Jugendlichen getroffen, den ich als Person nicht mochte. Ich mag nur das Verhalten von einigen nicht.“ In ihren Augen bedeutet Streetwork „Jugendliche auf Augenhöhe ein Stück weit zu begleiten“. Gottschalk bringt einen weiteren wichtigen Punkt: Auf der Straße sei der Sozialarbeiter Gast der Jugendlichen „zu ihren Regeln“. Im Jugendzentrum sei es genau andersherum.

Was Gottschalk formuliert, merkt man an der Art, wie die Jugendlichen auf der Veranstaltung Tim Hofmann begegnen. Sie sprechen ihn mit Vornamen an, begrüßen ihn mit Handschlag und es stört sie auch nicht, wenn Hofmann sich unter sie mischt. Einer erzählt sogar, dass er wegen eines Konflikts beim Fußball leider Hausverbot im Jugendzentrum habe, dem Streetworker gegenüber ist er trotzdem aufgeschlossen.

Auch Noah Sonntag und seine Freunde treffen Hofmann immer wieder in Bobingen. „Er fährt herum, kommt auf uns zu und geht sehr gut auf uns ein“, erklärt er. Vor allem für Jugendliche, die sonst keinen Ansprechpartner hätten, sei der Streetworker ein gutes Angebot, meint der 17-Jährige.

