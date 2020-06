11:47 Uhr

Was passiert mit den Waldberger Friedhofsbäumen?

Viel Schatten und hohe Bäume mit viel herabfallendem Laub sorgen auf dem Waldberger Friedhof für Unmut. Nun gab es einen Ortstermin.

Von Elmar Knöchel

Mehrfach hatten sich Waldberger über den Baumbestand auf dem Friedhof beschwert. Jetzt informierten sich die Werkausschussmitglieder vor Ort. Nach ausgiebiger Begehung des Friedhofes waren sich die Stadträte einig: Es besteht Handlungsbedarf. Die Bäume seien doch sehr massiv, kommentierte Bürgermeister Klaus Förster die Situation. Die darunterliegenden Gräber würden stark verschattet. Außerdem sei der im Herbst anfallende Laubabfall groß. Dadurch würden die Dachrinnen der angrenzenden Aussegnungshalle verstopft.

Die überlaufenden Regenrinnen könnten über kurz oder lang zu Gebäudeschäden führen. So lautete das Fazit, das die Mitglieder des Werkausschusses zogen. Es wurde beschlossen, dass kurzfristig der Bauhof die Reinigung der Dachrinnen übernehmen soll. Ferner wird von der Stadt ein Experte hinzugezogen, der die Situation auf dem Friedhof hinsichtlich des Baumbestandes begutachtet, um dann konkrete Handlungsvorschläge zu unterbreiten. „Wir sind alle keine Baumsachverständigen“, erklärte Bürgermeister Förster. Deshalb wolle er nicht „ins Blaue an den Bäumen sägen“, sondern mit fachlichem Rat eine vernünftige Lösung finden, die sowohl die Interessen der Bürger, als auch die des Baumschutzes berücksichtige. Die nötigen Maßnahmen sollten möglichst effektiv und gleichzeitig naturnah sein.

Aussegnungshalle: Dachrinnen sollen gereinigt werden

Stadtrat Reinhold Eckl bedankte sich, dass die Mandatsträger seinem Ruf nach Waldberg gefolgt waren, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Gleichzeitig mahnte er an, dass auch der bauliche Zustand der Aussegnungshalle verbesserungswürdig sei. Er bat zu prüfen, ob bei den Arbeiten am Waldberger Friedhof nicht gleichzeitig auch die Fassade der Aussegnungshalle repariert und gestrichen werden könnte. Bürgermeister Förster erklärte, dass die Dachrinnen sofort gereinigt werden sollen. Nach den Empfehlungen des Sachverständigen könne dann – wahrscheinlich im Herbst – mit den Arbeiten an den Bäumen begonnen werden. Bis dahin würde dann geprüft, was an der Aussegnungshalle zu tun ist und ob der Friedhofsweg barrierefrei gestaltet werden kann.

