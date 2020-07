vor 29 Min.

Was sich für die Staudengemeinde Walkersthofen ändert

Plus In Walkertshofen diskutiert das Gremium über die Umwandlung der Regionalentwicklung Stauden. Welche Vorteile das Projekt bringt.

Von Karin Marz

Um die Gemeinderäte über die geplante Umwandlung der Regionalentwicklung Stauden (RES) zu überzeugen, war Geschäftsführerin Claudia Schuster zur jüngsten Gemeinderatssitzung gekommen – und hatte Erfolg. Einstimmig erklärten die Räte, dass sie dem Konzept zur Änderung des Vereins in eine sogenannte ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) positiv gegenüber stehen.

Hintergrund ist, so Schuster, dass das derzeitige Konzept der RES nicht mehr zukunftsfähig sei, denn der Verein wurde bereits vor knapp 25 Jahren gegründet. Vor allem Fördermittel abzurufen sei mittlerweile schwierig, und der Verein könne sich nur noch durch Mitgliedsbeiträge finanzieren. „Wir konnten bisher bereits viel für die Entwicklung der Region Stauden tun, daher soll es weitergehen“, erklärte Schuster. Als Beispiele nannte sie die Beteiligung an der Reaktivierung der Staudenbahn, die Errichtung von E-Bike-Ladestationen, den Staudenmeditationsweg, die Kulturschmiede Stauden, die Kräuterregion Stauden, den Staudensaft sowie die Kulturauszeichnung „Staudenähre“. Zwölf Gemeinden zwischen Altenmünster im Norden und Ettringen im Süden sowie vier Vereine beziehungsweise Gesellschaften und zehn Privatpersonen gehören der RES derzeit an.

Gemeinden können gemeinsam Fördermittel beantragen

Das Konzept der ILE strebt eine interkommunale Kooperation dieser Gemeinden ohne Zwang an und soll in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung erfolgen. Nur wenn Gemeinden ein gleiches Projekt verfolgen, schließen sie sich zusammen, um gemeinsam Fördermittel zu beantragen.

Das ist sicherlich das wichtigste Kriterium für die Umwandlung. Schuster betonte während ihrer Präsentation, dass die Gemeinden durch die ILE nicht in ihrer Planungshoheit eingeschränkt werden. Als künftige Herausforderung in den Stauden nannte sie den Strukturwandel in der Landwirtschaft, die Überalterung, den Bevölkerungsrückgang, leer stehende Häuser im Ortskern, das erhöhte Verkehrsaufkommen sowie die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme.

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden an die ILE wäre in etwa gleich wie bisher bei RES und beträgt 0,76 Euro pro Einwohner. Zusätzlich fallen Kosten für die Erstellung des neuen Konzeptes sowie für die Umsetzungsbegleitung an, die förderfähig sind. An Fördergelder für Projekte gibt es für Gemeinden im Rahmen der Dorferneuerung den individuellen Fördersatz plus fünf Prozent. Bei der Flurneuordnung gibt es sogar zehn Prozent obendrauf.

Walkertshofens Bürgermeisterin äußert sich positiv

Und was ist mit dem Verein Real-West, der sich ebenfalls um die Regionalentwicklung im Augsburger Land kümmert? Diese Frage aus den Reihen der Gemeinderäte beantwortete Schuster und erklärte, dass sowohl ILE als auch Real-West weiterhin bei vielen Projekten künftig zusammenarbeiten werden. Allerdings umfasst das Gebiet von Real-West 26 Kommunen im nördlichen und westlichen Landkreis und nicht nur den Staudenbereich.

Auch Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl äußerte sich positiv über die Änderung in eine ILE und damit den Fortbestand. „Das Image der Stauden konnte bereits sehr verbessert werden. Dies und auch die Entwicklung sollen auch weiterhin das Ziel sein.“

Bevor die RES in eine ILE umgewandelt werden kann, müssen auch noch die anderen Mitgliedsgemeinden zustimmen.

