Was steckt in dem geheimnisvollen Tresor?

Plus Woher stammt der Tresor, der jüngst auf einem Feldweg bei Langerringen gefunden wurde? Und was befindet sich in dem zentnerschweren Koloss?

Von Maximilian Czysz

Ein Mann hatte am Sonntagmorgen den über 60 Zentimeter hohen und knapp 50 Zentimeter breiten Tresor in der Wiese am Feldweg an der Betonstraße von der Hiltenfinger Straße kommend in Richtung Süden gefunden.

Anschließend informierte er die Polizei. Die Beamten transportierten den rund 65 Kilogramm schweren Schrank ab. Er ist verschlossen und scheint unversehrt. Jedenfalls sind keine Aufbruchsspuren zu erkennen. Denkbar sind demnach zwei Szenarien.

Wurden Kriminelle bei der Arbeit gestört?

Der Tresor stammt von einem Einbruch, und die Kriminellen wollten ihn bei Nacht und Nebel auf weiter Flur öffnen. Doch dazu kam es nicht. Vielleicht wurden die Täter gestört und ergriffen dann die Flucht.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass jemand den Tresor kostengünstig entsorgen wollte. Allerdings: Warum ausgerechnet in einer Wiese und abseits des Ortes?

Einbrecher suchen abseits gelegene Orte

Die Polizei stellt immer wieder fest, dass sich Kriminelle nach Einbrüchen an abgelegenen Orten - zum Beispiel in Waldstücken oder auch in Maisfeldern - über die Beute hermachen. Geräusche bleiben bei der Arbeit nicht aus, wenn mit einer Flex oder einer Brechstange ein Tresor geöffnet wird. Vor Jahren fielen Täter noch anders auf: Sie verbrannten in der Morgendämmerung am Lechkanal bei Gersthofen Papiere, die aus einem Tresor stammten. Den hatten die Männer vorher geknackt und dann ins Wasser geworfen. Doch das brennende Papier fiel einem Jogger auf, der seine Beobachtungen der Polizei mitteilte. Die Hinweise waren enorm wichtig.

Jogger macht eine verdächtige Wahrnehmung

An einer Mülltüte wurde ein Fingerabdruck entdeckt, der mit anderen Beweisen schließlich zwei Männer überführte. Sie hatten sich offenbar auf Einbrüche spezialisiert. Der 300 Kilogramm schwere Tresor, den die Ermittler aus dem Lech fischten, stammte übrigens aus einem Supermarkt in Oberbayern. Die beiden Männer, die wohl zu einer Bande gehörten, wurden am Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Zum Tresor von Langerringen gibt es derzeit noch keine weiteren Hinweise. Vielleicht wird das Geheimnis um seine Herkunft gelüftet, wenn ihn die Ermittler öffnen.

Wer hat am Wochenende auffällige Beobachtungen in und um Langerringen gemacht? Die Polizei in Schwabmünchen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

