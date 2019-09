vor 5 Min.

Was tun, wenn das Knie schmerzt?

Der Teamarzt der Augsburger Eishockey-Profis hält in Königsbrunn einen Vortrag

Schmerzen im Knie können viele Ursachen haben: Sportverletzungen und Unfälle im Alltag, angeborene oder erworbene Fehlstellungen, aber auch eine übermäßige oder die „normale“ altersbedingte Abnutzung können die Funktion des Gelenks stark beeinträchtigen. Dr. Karsten Bogner ist ein auf das Knie und Schultergelenk spezialisierter Orthopäde und Sportmediziner, Chefarzt der ArthroKlinik in Augsburg und Kooperationsarzt der Wertachkliniken. Außerdem ist Dr. Bogner seit fünf Jahren Mannschaftsarzt der Augsburger Panther. Dort ist es besonders wichtig, dass die Spieler schmerzfrei sind und nach Verletzungen schnell wieder auf das Eis zurückkehren. Aber eigentlich will jeder gerne beschwerdefrei leben. Deshalb erläutert Dr. Bogner bei einem Vortrag am Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr in Königsbrunn verschiedene Behandlungsmethoden für das Kniegelenk.

Ist das Kniegelenk besonders anfällig für Schmerzen und Beschwerden? Und gilt das nur für Spitzensportler?

Tatsächlich ist das Knie das Gelenk, das mit die meisten Beschwerden verursacht, nicht nur bei Spitzensportlern. Knapp die Hälfte aller Menschen über 45 Jahre leidet unter schmerzenden Gelenken, und das Kniegelenk ist mit am häufigsten betroffen. Hauptursache sind übermäßige Gelenkabnutzungen, etwa durch nicht-angepasstes Training, Übergewicht, eine angeborene oder unfallbedingte Fehlstellung oder angeborene Schwäche des Gelenks. Ist die Knorpelschicht zwischen den Knochen zerstört, wird die Beweglichkeit des Gelenks eingeschränkt, es entzündet sich, schwillt an und schmerzt. Aber auch Unfälle können zu schmerzhaften Gelenkverletzungen mit dadurch eingeschränkter Belastbarkeit führen.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Wenn die Beweglichkeit des Gelenks durch Schmerzen eingeschränkt wird, wenn Ruheschmerzen auftreten, wenn das Gelenk geschwollen ist und wenn diese Symptome länger als drei bis fünf Tage anhalten, sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Bei einem akuten Ereignis mit starken Schmerzen ist ein Arztbesuch natürlich auch schon früher sinnvoll.

Was macht der Arzt?

Die Art des Schmerzes und seine Entstehung sind ein wichtiger Hinweis für die Diagnose. Man unterscheidet beispielsweise zwischen einem Bewegungsschmerz, einem Ruheschmerz, einem Nachtschmerz und einer Morgensteifigkeit der Gelenke. Durch eine körperliche Untersuchung des Gelenks kann man meist schon sehr präzise die Region eingrenzen, von der das Problem ausgeht. Eine Ultraschalluntersuchung liefert dann weitere wichtige Hinweise. Manchmal ist auch eine Blutprobe oder eine Gelenkpunktion hilfreich. Um weitere Aussagen zur Abnutzung des Kniegelenks zu treffen macht man standardisierte Röntgenaufnahmen sowie häufig eine MRT-Untersuchung. Nur in seltenen Fällen, vor allem bei komplexen Gelenkbrüchen, wird eine Computertomografie-Aufnahme benötigt.

Welche Behandlungsmethoden gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen den konservativen Therapien, also Allgemeinmaßnahmen wie Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung sowie Medikamentengabe, physikalischer Therapie und Physiotherapie, und den operativen Therapien. Letztere sollten nur zum Einsatz kommen, wenn sie wirklich notwendig sind. Zu den operativen Therapien gehören minimalinvasive, arthroskopische Eingriffe, wie Bandersatzoperationen, Meniskusnähte oder Knorpelersatz-Verfahren, aber auch aufwendigere Eingriffe wie Beinachskorrekturen und der Gelenkersatz durch eine Prothese. Abgestimmt auf den individuellen Bedarf, versprechen sämtliche Therapien, von der Ernährungsumstellung bis hin zu den großen Operationen, heutzutage sehr gute Erfolge für den Patienten. Interview: Doris Wiedemann Foto: Andreas Brücklmeir

„Knieprobleme? Wie man heute helfen kann“ lautet das Thema des Vortrags von Dr. Dr. Karsten Bogner, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie (Schwerpunkt Knie und Schulter) und Sportmedizin in der ArthroKlinik Augsburg, am Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr im Infopavillon am Mercateum Königsbrunn, Alter Postweg 1. Eintritt frei.

