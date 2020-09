07:00 Uhr

Was zwei Klosterlechfelderinnen beim Freiwilligendienst erlebt haben

Rebekka Kuhn aus Klosterlechfeld hat ihren Freiwilligendienst in Bolivien verbracht.

Veronika Kronast und Rebekka Kuhn aus Klosterlechfeld waren als Freiwillige im Kosovo und Bolivien im Einsatz. Wegen der Corona-Krise mussten sie ihren Dienst vorzeitig abbrechen.

Von Hieronymus Schneider

Statt von der Schulbank in den Hörsaal zu wechseln, wollten sie die Welt sehen und selbst etwas bewegen. So bewarben sich Veronika Kronast und Rebekka Kuhn nach dem Abitur für einen Freiwilligendienst. Als „Don Bosco Volunteers“ wurden die beiden Mädchen aus Klosterlechfeld vom Freiwilligendienst der Salesianer Don Boscos entsandt – die eine nach Kosovo, die andere nach Bolivien.

Im Herbst vergangenen Jahres begann ihre Reise. Ein Jahr sollten sie in den jeweiligen Ländern verbringen. Doch wegen der Corona-Pandemie mussten die beiden ihren Einsatz vorzeitig beenden. Trotzdem haben sie während der Zeit einiges erlebt, wie sie bei einem Vortrag im Untermeitinger Pfarrsaal nun deutlich machten.

„Ich durfte an einer Schule in Gjilan mitarbeiten“, erzählt Kronast von ihrem Einsatz in dem zu 90 Prozent muslimischem Land. „Dort habe ich den Schulkiosk betrieben, Klassenzimmer ausgestaltet und mit den Schülern viel Zeit auch außerhalb des Unterrichts verbracht.“

An die albanische Sprache konnte sich die Klosterlechfelderin ganz gut gewöhnen. Auch mit ihrem Einzelzimmer im ehemaligen Internat der Schule war sie zufrieden. Außerdem benutzte sie die Gemeinschaftsküche der Salesianer und besuchte Gottesdienste in einer christlichen Gemeinde.

Ihr Einsatz begann im September 2019 und sollte ein ganzes Jahr dauern. „Als wir Mitte März wegen der Corona-Pandemie nach Hause gerufen wurden, war ich schon etwas traurig“, erinnert sich Kronast. Im Kosovo sei die Krankheit damals noch nicht bekannt gewesen und sie habe sich dort sicher gefühlt. Umso mehr bedauerte sie das Ende ihres Einsatzes.

Klosterlechfelderin arbeitet mit Waisenkindern in Bolivien

Doch Rebekka Kuhn erging es ähnlich. Sie war zusammen mit sieben anderen Freiwilligen aus verschiedenen europäischen Ländern in Santa Cruz in Bolivien eingesetzt. Im Rahmen eines Don-Bosco-Projekts werden dort verwaiste Straßenkinder aufgenommen, um ihnen eine Berufsausbildung und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen.

Kuhn half Buben zwischen fünf und zwölf Jahren bei den Hausaufgaben und den Aufräumarbeiten im „Hogar“, der Gemeinschaftsunterkunft. „Manche Kinder kommen von selbst in das Heim, weil sie Hunger haben, andere werden von der Polizei gebracht“, erzählt die Klosterlechfelderin.

Weil die Kinder keine Eltern mehr haben oder wegen Gewaltexzessen nicht nach Hause können, wird in den Ferien ein Ausflug organisiert. „Spätestens danach war für mich die Verständigung in spanischer Sprache kein Problem mehr“, sagt Kuhn.

Wegen Corona wurden dieses Jahr keine Freiwilligen entsandt

Ebenfalls im Ausland eingesetzt war bis zum Beginn der Corona-Krise Anne Kleinert aus Steinhart bei Oettingen. Als erste Freiwillige aus dem Bistum Augsburg engagierte sie sich im vom Bistum betreuten „Hosfa-Projekt“ in Uganda. Die Abkürzung steht für „Hope Sharing Family“ und beinhaltet eine Sekundarschule, ein Ausbildungszentrum, ein Krankenhaus und eine Farm.

Im Rahmen des Projektes werden hilfsbedürftige Menschen in der Umgebung auch mit Lebensmitteln versorgt. Kleinert absolvierte einen Kurs in der Luganda-Sprache in der Hauptstadt Kampala, bevor sie im 70 Kilometer entfernten Mityana eingesetzt wurde.

Ein halbes Jahr arbeitete sie dort in der Apotheke und auf Station des Krankenhauses mit. Danach gab sie Deutschunterricht an der Schule. „Ich habe viele positive Eindrücke von diesem überraschend grünen, afrikanischen Land mitgenommen“, sagt Kleinert.

Auch für dieses Jahr hatten sich wieder elf Jugendliche für das Projekt beworben. Doch wie die Koordinatorin des Weltfreiwilligendienstes im Bistum Augsburg, Klara Bundschuh, erklärt, konnten wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Freiwilligen entsandt werden.

Bewerber müssen Abitur oder eine ausgeschlossene Ausbildung haben

Bewerbungen für das kommende Jahr werden noch bis Donnerstag, 15. Oktober, angenommen. Voraussetzungen für einen einjährigen Auslandseinsatz sind eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Abitur. Außerdem müssen Teilnehmer zwischen 18 und 28 Jahre alt sein und sich mit fremden Kulturen und Lebensverhältnissen auseinandersetzen wollen. Zur Prüfung der persönlichen Eignung finden Orientierungsseminare statt.

Finanziert wird der Aufenthalt zu 75 Prozent durch das Finanzierungsprogramm „Weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und zu 25 Prozent vom Bistum Augsburg. Ob im August kommenden Jahres eine Aussendung möglich ist, hängt von der Entwicklung der Corona-Krise ab.

Freiwilligendienst: Wer am Weltfreiwilligendienst des Bistums Augsburg teilnehmen will, kann sich unter 0821/31663114 oder per E-Mail an freiwilligendienste@bistum-augsburg.de bewerben. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Weltfreiwilligendienstes.

