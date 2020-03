vor 19 Min.

Waschen und kochen wie die Profis

Schule für Hauswirtschaft in Schwabmünchen startet ins neue Semester. Besonders interessant sind dabei die zahlreichen Exkursionen

Von Anja Fischer

Es sind ganz unterschiedliche Beweggründe, welche die Studierenden der Teilzeitschule für Hauswirtschaft in Schwabmünchen vor etwa anderthalb Jahren dazu bewogen haben, sich für einen Studiengang einzuschreiben. Jetzt stehen sie nach dem Abschluss der Schule kurz vor der Übergabe ihrer Zeugnisse.

Carina Dechent hat damit ihr Ziel erreicht. Sie wollte einen Berufsabschluss erlangen, kann sich nun Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung nennen. Es sei eine Ergänzung zu dem gewesen, was sie in den vergangenen Jahren bereits zu Hause gemacht habe, meint die 43-Jährige. Sie besuchte die Hauswirtschaftsschule ursprünglich, um Lücken in ihrem Wissen zu schließen. „Meine Erwartungen wurden aber um ein Vielfaches übertroffen“, kann sie heute sagen. „Die Schule ist sehr bereichernd“. Wichtigste Erkenntnis: „Effizientes Arbeiten, egal ob in der Küche, beim Hausputz oder in der Wäschepflege“, meint Dechent. Damit kann sie ihren Arbeitsalltag schneller bewältigen, braucht weniger Zeit für die verschiedenen Tätigkeiten. Das hilft ihr sehr, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, denn Carina Dechent bekam bereits während ihrer Ausbildung eine Stelle in einem privaten Haushalt angeboten und arbeitet seither dort.

Ein wenig anders war es damals bei Johanna Sailer. Sie hat in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheiratet, kommt beruflich aber aus einer ganz anderen Branche. Vor zwei Jahren gab sie ihren Brotberuf auf, um ganz im Betrieb ihres Mannes mitzuarbeiten und wollte deshalb eine Fachausbildung im landwirtschaftlich-hauswirtschaftlichen Bereich machen. Die 27-Jährige kann ebenfalls zufrieden auf ihren Schulbesuch zurückblicken. „Wir haben zügiges, flexibles und zielorientiertes Arbeiten im Haushalt gelernt, das überträgt sich auch auf meine Arbeiten im Hof“, hat sie festgestellt. Vieles gehe ihr im Haushalt jetzt schneller von der Hand und das Ergebnis passe trotzdem. Besonders toll findet Sailer auch den Austausch mit den Gleichgesinnten und die vielen Exkursionen, die den Schulalltag begleiten. So komme man mit ganz unterschiedlichen Dingen in Berührung.

Während die Studierenden ihre letzten Schultage abschließen, kümmert sich Schulleiterin Ines Mayer schon um den geplanten neuen Schulbeginn ab September 2020. Sie freut sich schon darauf, neuen Schülern die Unterrichtsfächer wie Familie und Soziales, Berufs- und Arbeitspädagogik, Haushalts- und Finanzmanagement, Ernährungslehre, Küchenpraxis oder Hausgartenbau näher zu bringen. „Diese Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung ist eine wichtige Voraussetzung für die Tätigkeit als Bäuerin oder für eine Erwerbstätigkeit im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft“, erklärt sie.

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Haushalt und Berufstätigkeit findet der Unterricht in Teilzeitform statt. Die 660 Unterrichtsstunden verteilen sich auf einen Zeitraum von 1,5 Jahren. Bereits jetzt sind für diejenigen Interessierten, die einen Schulbesuch mit ihrem Arbeitgeber absprechen müssen, die Schultage und Blockwochen im Internet abrufbar.

Im April veranstaltet die Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen einen Infoabend am Mittwoch, 29. April, um 19 Uhr.

gibt es bei Schulleiterin Ines Mayer, Telefonnummer 0821/43002-3211.

