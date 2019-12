vor 20 Min.

Wasser ist ihr Element

Wasserwacht sucht noch Teilnehmer fürs Winterschwimmen

Von Hieronymus Schneider

Die Schwabmünchner Ortsgruppe der Wasserwacht verbindet ihre Weihnachtsfeier im Langerringer Gasthaus Deutsches Haus stets mit Ehrungen. Dabei ist die Jugend immer besonders stark vertreten.

Das Wasser ist ihr Element in jeder Form, denn es gibt nicht nur Übungen bei Badewetter, sondern vor allem auch im Winter, wie aus dem Jahresrückblick von Thomas Dobler klar zu ersehen war. Angefangen vom Dreikönigsschwimmen in der eiskalten Wertach über das Donauschwimmen in Neuburg Ende Januar bis zur Eisrettungsübung am zugefrorenen Hirschwangweiher. Auch während des Sommers wurden Rettungsübungen im Ilsesee, im Lech mit Seil und Stand-up-Paddeln sowie die Taucherausbildung durchgeführt. Ein besonderes Abenteuer war die schwimmende Überquerung des Ammersees von Schondorf nach Buch bei starkem Wind und hohem Wellengang. „Das war eine ganz starke Leistung und sportliche Herausforderung“, sagte Jugendleiter Dobler.

Bei aller Ernsthaftigkeit der Aufgabe, sich für die Rettung von Menschen aus dem Wasser zu ertüchtigen, kam auch der Spaß nicht zu kurz. So gab es einen Jugendfasching im Rotkreuzheim, einen Hüttenaufenthalt im Allgäu, ein Zeltlager am Ammersee, und beim Singoldsand-Festival war die Wasserwacht auch dabei. An ihrem Stand wurden Unmengen von Pommes frittiert und Currywürste gebraten, was richtig in Arbeit ausartete. Darüber hinaus sammelt die Wasserwacht Altpapier und hilft bei der Verteilung der Gelben Säcke in der Stadt.

Wolfgang Kraus, der den Vorsitz der Ortsgruppe von dem mit anderen Aufgaben im Kreisverband betrauten Michael Ringel bis zur nächsten Wahl übernommen hat, bedankte sich bei den vielen Aktiven. Dazu gehört das Altpapierteam mit Julian Dobler und Michi Mair ebenso wie die Jugendtrainerinnen Sandra Füchsle und Barbara Eidenschink. Sie erhielten ebenso kleine Geschenke wie die trainingsfleißigsten Jugendlichen Vinona Hausner, Dennis Schmid und Patrick Rudin. Besonders bedankten sich die Wasserwachtler bei ihrem Senior Hermann Kraus, der fast täglich an der Wasserwachtstation an der Wertach arbeitet und darauf achtet, dass dort alles funktioniert. Er feierte mit seiner Frau Helga erst vor Kurzem die Diamanthochzeit. Dafür gab es einen großen Blumenstrauß von der Wasserwacht, überreicht von ihrem Sohn Wolfgang.

Ein wichtiger Teil des Katastrophenschutzes

Zweiter Bürgermeister Hans Nebauer würdigte den Einsatz der Wasserwacht im Roten Kreuz als wichtigen Teil des Katastrophenschutzes in Schwabmünchen. Auf seine lustige Weihnachtsgeschichte im bayerischen Dialekt vom Geschenk für die Oma folgte eine besinnlichere von Tanja und Michael Ringel.

Nach dem Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Ulm geht es am Dreikönigstag, 6. Januar, um 13 Uhr wieder zum Winterschwimmen in die Wertach bei der Wasserwachtstation. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse michael.ringel@wasserwacht.bayern anmelden.

Geehrt wurden zudem:

Fünf Jahre Vinona Hausner

Zehn Jahre Tanja Raffler und Nikolai Eiser

15 Jahre Isabel Ringel

16 Jahre Markus Mair

35 Jahre Joachim Willmann

Amelie Kruse absolvierte die Ausbildung zum Wasserretter.

Das Schwimmabzeichen in Gold erwarben Vinona Hausner, Patrick Rudin, Johanna Lehle, Selina Dobler, Mathias und Katharina Eidenschink sowie Betina Vogel.

