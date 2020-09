09:23 Uhr

Wasserversorgung füllt die Großaitinger Gemeindekasse

Plus Die Gemeinde erzielt mit dem Betrieb der Wasserversorgung einen Überschuss. Auch die Fotovoltaikanlage auf dem Rathausdach bringt Gewinne ein.

Von Hieronymus Schneider

Mit der gemeindlichen Wasserversorgung hat die Gemeinde Großaitingen einen Gewinn erzielt. Wie Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner in der Gemeinderatssitzung erklärte, wurde im vergangenen Jahr ein Überschuss von mehr als 42.000 Euro erzielt.

Etwa drei Viertel des Geldes sind aber nicht dem Trinkwasser, sondern der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses zu verdanken. Denn diese gehört wirtschaftlich zum Betrieb der Wasserversorgung. Der Gemeinderat entschied auf Vorschlag des Bürgermeisters, die Summe den Rücklagen für die Wasserversorgung zuzuführen.

Beitrag für das Begegnungsland Lech-Wertach steigt

Ansonsten war die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause von Formalien geprägt. So ging es unter anderem um die Neuberechnung der Miete, die die Verwaltungsgemeinschaft an die Gemeinde Großaitingen für die Nutzung von Räumen im Rathaus bezahlen muss.

Nach genauer Flächenberechnung erhöht sich die Miete um 100 Euro auf 18.300 Euro pro Jahr. Das entspricht einem Quadratmeterpreis von rund 3,50 Euro für die knapp 500 Quadratmeter, die von der Verwaltungsgemeinschaft genutzt werden. Für gemeindeeigene Aufgaben sind Räume mit rund 200 Quadratmetern vorbehalten.

Die Mitgliedschaft im Begegnungsland Lech-Wertach ist der Gemeinde Großaitingen einiges wert. Deshalb stimmte der Rat einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 60 Cent auf einen Euro pro Einwohner zu. Grund für die Anhebung ist die Neueinstellung einer Mitarbeiterin. Mit dem Verwaltungskostenbeitrag zahlt die Gemeinde damit 1,40 Euro pro Einwohner jährlich an das Begegnungsland Lech-Wertach.

Gemeinde Großaitingen sucht Mitarbeiter für die Pflege des Friedhofs

Aus nichtöffentlicher Sitzung gab Goßner die Auftragsvergaben für die Restaurierung der denkmalgeschützten Leonhardskapelle für 42.000 Euro an den Kirchenmaler Riggenmann aus Holzheim und für die rund 50.000 Euro teure Erweiterung des Festplatzes an die Firma Klaus-Bau bekannt. Den Zuschlag für die Schülerbeförderung erhielt für die nächsten sieben Jahre die Bobinger Firma Ziegelmeier.

Auf der Website der Gemeinde können die Ergebnisse der öffentlichen Gemeinderatssitzungen künftig von allen Bürgern eingesehen werden. Für die Pflege des Friedhofs sucht die Gemeinde eine Arbeitskraft auf geringfügiger Beschäftigung. Zum Jahresende ist auch eine solche Stelle beim Wertstoffhof zu besetzen, gab der Bürgermeister bekannt.

Spielgeräte an der Bodenseestraße sollen bald aufgestellt werden

Auf Nachfrage von Anton Burkhard (FWV) zum Sachstand der Verbesserung des Wertstoffhofes sagte Goßner, dass der Auftrag bereits vergeben sei. Zur Ausführung fehle noch die Förderung durch den Abfallwirtschaftsverband. Paul Steidle ( CSU) forderte eine Übergangslösung durch Anmietung eines Aufenthaltscontainers und beklagte die schleppende Durchführung von Gemeinderatsbeschlüssen.

Karl Burkhard (Grüne) wollte zudem wissen, wann der Bürgerbus in Betrieb geht. „Der Bus wird demnächst den Fahrern vorgestellt, die dafür Interesse bekundet haben und noch heuer seinen Betrieb aufnehmen“, erklärte Goßner.

Wann die fehlenden Spielgeräte und der Zaun am Spielplatz an der Bodenseestraße aufgebaut werden, wollte Klemens Hutter (CSU) wissen. Goßner erklärte, dass es zu Verzögerungen kam, weil der frisch aufgeschüttete Hügel noch nicht fest genug war und der Bauhof die Arbeiten aufgeschoben hat. Er versprach aber eine Erledigung in den nächsten Wochen. Dann sollen eine Holzbrücke und Schaukeltiere aufgebaut werden.

