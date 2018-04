02:41 Uhr

Wechsel bei den Wallfahrern

Die Scheppacher Kapelle ist das große Ziel der Vereine

Die Vorstände der Scheppacher Wallfahrtsvereine haben bei ihrem diesjährigen Treffen in Wehringen einige Weichen gestellt. So teilte Josef Weber vom Soldatenverein Großaitingen mit, dass er den organisatorischen Teil der Wallfahrt in Zukunft von Ludwig Geiger übernehmen werde, der aus gesundheitlichen Gründen das Amt abgeben möchte. Familie Geiger werde aber vorläufig noch die Pflege der Scheppacher Kapelle gewährleisten, wobei ihm Vorstand Weber größtmögliche Unterstützung zusagte.

Als Vorschlag warf Weber die Frage auf, die Wallfahrt für offizielle Verlautbarungen als „Friedenswallfahrt der Soldaten, Veteranen und Reservistenvereine“ zu benennen. Die anwesenden Vorstände sollten sich diesen Punkt bis zur nächsten Zusammenkunft überlegen, um dann eine mehrheitliche Entscheidung zu treffen.

Wallfahrt findet am 13. Mai statt

Die diesjährige Wallfahrt findet ausnahmsweise am zweiten Maisonntag, also am 13. Mai statt, da am sonst üblichen dritten Maisonntag Pfingsten gefeiert wird. Als Gastzelebrant wird Caritasdirektor und Domkapitular Dr. Andreas Magg die Messe gestalten. Zusätzlicher Höhepunkt wird die Weihe der neu restaurierten Fahne des Soldatenvereins Reinhartshausen sein. Die nächste Scheppacher Versammlung wird am 5. April 2019 vom Soldatenverein Gessertshausen gestaltet werden und als Wallfahrtstermin für 2019 wurde der Sonntag, 19. Mai, festgesetzt. Als Gastredner stellte der Gastgeber der Tagung, Wolfgang Schuster, Vorstand des Soldatenvereins Wehringen, den Historiker Werner Bischler vor. Dieser spannte mit seinem bekannt spannenden Vortragsstil einen Bogen von der Gründung des Truppenübungsplatzes Lagerlechfeld im Jahre 1860 bis zur Übernahme des Flugplatzes 1945 durch die Amerikaner. (SZ)

Themen Folgen