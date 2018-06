12:46 Uhr

Wehende WM-Liste an der Hausfassade

Die bunte Flaggenparade in Bobingen begleitet bereits die zweite Weltmeisterschaft.

Noch hängen die Fahnen aller WM-Teilnehmer an der Hauptfassade des Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt an der Lindauer Straße in Bobingen. Das wird sich nach der Vorrunde ändern. Zug um Zug wird abgehängt, wer ausscheidet. So beflügelt die Wand das Fußballfieber und gibt eine Übersicht, wer alles dabei ist, sagt Heimleiter Markus Schimpel. Er hat eigens einen neuen Satz Flaggen bestellt, denn gegenüber der Weltmeisterschaft von 2014 in Brasilien hat sich das Teilnehmerfeld stark verändert. So wie damals würden sich vor allem die Männer im Haus wieder für die WM begeistern. In mehreren Räumen gebe es große TV-Schirme, dort werde gefachsimpelt und live verfolgt, was berichtet wird. (pit)

Themen Folgen