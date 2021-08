Ausweichmanöver führt zu Fahrradunfall in Wehringen

Ein Ausweichmanöver eines 75-jährigen Fahrradfahrers hat in Wehringen einen Unfall ausgelöst. Der Mann und ein entgegenkommender Radler erlitten Verletzungen.

Weil ein Fahrradfahrer einem Gebüsch ausweichen wollte, ist er in Wehringen mit einem anderen Radler zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war der 75-Jährige am Dienstag gegen 10 Uhr auf dem Radweg entlang der Waldstraße unterwegs. Als er Zweigen eines Busches auswich, die in den Radweg hineinragten, übersah er einen 69-jährigen Mann, der ihm auf seinem Rad entgegenkam.

Bei der Kollision zogen sich beide Männer leichte Verletzungen zu. Der 75-Jährige wurde in die Wertachklinik gebracht. (AZ)