Der Fußball lässt Ex-Profi Peter Gartmann aus Wehringen nicht los

Plus Peter Gartmann aus Wehringen war Fußball-Profi. Nach verschiedenen Trainerstationen hat er jetzt im Frauenfußball eine neue Aufgabe gefunden.

Es war ruhig geworden um Peter Gartmann, der 150 Spiele als Fußball-Profi in der 2. Bundesliga für Blau Weiß 90 Berlin und den SV Meppen absolviert hatte. Der 53-jährige Wehringer erinnert sich: „Helmut Haller und Armin Veh haben mir den Weg zum Profifußball geebnet. Beide verhalfen mir zu den Verträgen bei den Zweitligisten Blau Weiß 90 Berlin und SV Meppen."