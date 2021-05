Wehringen

12:00 Uhr

Die Wehringer Familienbäckerei Stachel macht zu

Plus Matthias und Isabella Stachel öffnen ihre Bäckerei in Wehringen am Samstag zum letzten Mal. Warum die Familie diese Entscheidung getroffen hat und wie es mit dem Haus weiter geht.

Von Anja Fischer

Üblicherweise klingelt der Wecker um Mitternacht bei Matthias Stachel. Der Bäckermeister steht dann auf, geht nach unten in die Backstube und fängt an, den vorbereiteten Brotteig zu machen und auf Gare zu legen. Parallel werden in der Backstube Semmeln, Körnersemmeln und Laugengebäck gebacken. Danach kommen süße Plunderstücke. Die Brezen werden immer wieder dazwischen frisch aufgebacken. Schon ab 6 Uhr morgens konnten Kunden in den vergangenen sechs Jahren die Backwaren im Laden an der Hauptstraße in Wehringen kaufen. Doch jetzt ist Schluss. Am Samstag, 15. Mai, öffnen sich die Türen des Bäckerladens zum vorerst letzten Mal. Familie Stachel hat das Gebäude verkauft und schließt die Bäckerei.