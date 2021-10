Gewinnerin beim Bilderrätsel: Das macht Eva Schuler mit den 1000 Euro

Eva Schuler aus Wehringen hat 1000 Euro bei unserem Bilderrätsel gewonnen. Mit dem Geld möchte die Rentnerin ihr Ruhestandsprojekt verwirklichen.

Die Wehringerin Eva Schuler hat bei unserem Bilderrätsel 1000 Euro gewonnen. Die 64-Jährige sagt, dass sie sich nur selten ein Gewinnspiel entgehen lässt. Jeden Morgen rätselt sie mit, sobald die Zeitung aus dem Briefkasten geholt ist. Manchmal - wie beim Rätsel vom Dienstag, bei dem ein Tisch und eine spritzende Maß Bier zu sehen war - müsse sie einen Moment über die Details nachdenken. Doch meistens komme sie schnell auf die Lösung, sagt die leidenschaftliche Zeitungsleserin.

Nun war sie erfolgreich und kann 1000 Euro in bar glücklich in ihren Händen halten. Was Schuler damit vorhat? Vergangenes Jahr ging die Wehringerin in den Ruhestand. Gleichzeitig zog sie auch aus ihrem großen Haus mit Garten aus, in dem nun ihr Sohn mitsamt junger Familie lebt. Was Schuler nun fehlt: Ein Garten und ein Projekt für den Ruhestand.

Das Geld möchte sie in ihr Ruhestandsprojekt investieren, einen gepachteten Garten anzulegen. Foto: Victoria Schmitz

Gewinnerin will 1000 Euro in Pflanzen und Gartenmöbel investieren

Das hat die 64-Jährige in einem Krautgarten gefunden, den sie seit Kurzem pachtet. Allerdings sei dort bis auf eine Wiese nicht viel vorhanden. Mit den 1000 Euro möchte sie den Garten anlegen und bepflanzen. Sie sagt: "Das Geld ist super, um meine Wünsche auch mal über den Kontostand hinaus zu erfüllen."

Schuler freut sich, mit dem finanziellen Zuschuss ihre Traumvorstellungen für den Garten ausleben zu können. Dazu will die gebürtige Donauwörtherin, die schon seit Langem in Wehringen lebt, die Gartencenter in der Region unsicher machen. Neben zahlreichen Pflanzen möchte sie in eine Sitzgarnitur investieren. Die Idee dazu sei gemeinsam mit ihrer Familie entstanden, die den Garten auch mit nutzen soll. (vschm)

