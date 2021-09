Rotlicht übersehen: Vier Verletzte nach Unfall in Wehringen

Fahrfehler mit Folgen: Ein 20-jähriger Autofahrer verursacht in Wehringen einen schweren Unfall. Vier Menschen werden verletzt, auch der Schaden ist groß.

Unaufmerksam war ein 20-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag auf der Lindauer Straße in Wehringen. Laut Polizeibericht übersah er, dass die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge wegen der Rotlicht zeigenden Ampel an der Zufahrt zum Industriepark halten mussten.

Der junge Mann fuhr gegen den Wagen vor ihm, der durch den Zusammenstoß nach vorne auf ein weiteres Auto geschoben wurde.

Unfall in Wehringen: Der Schaden ist hoch

Der Unfallverursacher, die Fahrer der beiden anderen Wagen sowie ein Beifahrer wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in die Wertachklinik Bobingen gebracht. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.