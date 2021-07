Wehringen

Rum, Whisky und Gin: Destille bringt einen Hauch von Karibik nach Wehringen

Plus Mit passendem Wetter liegt die Karibik direkt neben Wehringen. Auf dem Gelände der Whisky-Destille im Gewerbegebiet gibt es Palmen, Rum und gute Laune.

Von Elmar Knöchel

Bei Karibik denkt man landläufig erst einmal an Palmen, Meer und Sonnenschein. Palmen gab es einige bei den "Karibischen Nächten" im Wehringer Gewerbegebiet. Sonnenschein eher weniger. Doch das Wetter war trotzdem karibisch. Denn wer um diese Jahreszeit schon einmal die Inseln besucht hat, der weiß, dass dort jetzt gerade Regenzeit herrscht. Also war auch das Wetter in Wehringen durchaus karibisch. Nur mit dem Meer tat man sich erwartungsgemäß schwer. Aber das wurde mit einer anderen Spezialität wettgemacht: mit Rum.

