13.12.2019

Wehringer CSU schickt Nerlinger ins Rennen

Amtsinhaber hat großen Rückhalt. Kandidaten für Gemeinderatsliste nominiert

Der CSU-Ortsverband Wehringen hat kürzlich im Rahmen einer Aufstellungsversammlung seine Kandidaten für die Kommunalwahlen 2020 gewählt. Manfred Nerlinger kann dabei mit dem größtmöglichen Rückhalt auf das kommende Jahr blicken, denn er wurde einstimmig als Bürgermeisterkandidat nominiert.

„Bürgermeister in Wehringen zu sein erfüllt mich nach wie vor sehr, weshalb ich gerne auch zukünftig die Gemeinde in zentraler Position mitgestalten möchte“, hatte Nerlinger zuvor in seiner Ansprache gesagt. Es seien bereits viele Projekte auf den Weg gebracht worden, wie zuletzt die Erweiterung des Kindergartens, die Freilufthalle oder das seniorenpolitische Gesamtkonzept, dennoch sei er weiterhin voller Ideen, die er umsetzen wolle. Ein Baustein bleibe dabei der anhaltend unter Druck stehende Wohnungsmarkt, wobei auf ein moderates Wachstum gesetzt werden solle, so der Bürgermeister.

Daneben nominierte die Versammlung die Liste für die Gemeinderatswahlen. „Um den Wählern eine möglichst breite und ansprechende Auswahl zu bieten, haben wir erneut davon Gebrauch gemacht, die maximal 28 möglichen Listenplätze mit unterschiedlichen Personen zu besetzen“, sagte der Ortsvorsitzende Max Schuler. Vor der Nominierung stellte er das ausgewogene Team aus allen Alters- und Gesellschaftsbereichen vor, wobei sich wieder viele parteifreie Bürger einbringen. (SZ)

